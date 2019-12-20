Роскачество оценило игристые вина России

Оказалось, что и недорогое шампанское отечественного разлива достойно стать украшением новогоднего стола.

Москва. 180 марок российских игристых вин протестировали в преддверии Нового года специалисты Роскачества. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Экспертов интересовали в первую очередь цвет, аромат и вкус напитков. Выяснилось, в частности, что распространенное мнение о низком качестве российского полусладкого и полусухого «шампанского» является предвзятым. Из числа протестированных достойными признаны более 130 вин стоимостью от 180 до 1000 рублей за бутылку.

В частности, качественные игристые вина дешевле 500 рублей за бутылку производят по технологии вторичного брожения в больших емкостях (метод Шарма) производители, у которых имеются виноградники площадью более тысячи гектаров.

Другой метод, позволяющий производить бюджетные по цене, но приятные на вкус шипучие вина – резервуарный. В России его практикуют несколько крупных предприятий с большими виноградниками.

В то же время среди недорогих вин, выдержанных классическим методом (от 9 до 12 месяцев в бутылке), многие отличались «подвальным» ароматом, привкусом сырой пробки и другими недостатками. Покупая подобную продукцию, потребитель должен понимать, что качественные вина, изготовленные классическим методом, будут стоить в диапазоне 800–1000 рублей, отмечается на сайте Роскачества.