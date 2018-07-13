Котята дикого амурского барса впервые за 60 лет родились в неволе

Папу детенышей пограничники спасли от смерти в 2015 году.

Москва. В московском зоопарке родились два самца дальневосточного леопарда (амурского барса). Котята стали первыми за последние 60 лет детенышами леопарда из дикой природы, рожденными в неволе, сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».

Отца малышей – Николая, в 2015 году нашли на границе с Китаем. «Травмированного браконьерской ловушкой найденыша спасли от гибели и готовили к возвращению в дикую природу, но из-за раны краснокнижным зверем решили не рисковать», - пояснили в зоопарке.

Он стал первым с 1956 года амурским барсом, который попал в зоопарк.

Пока детеныши Николая и самки Акры питаются только молоком. В три месяца котята начнут кушать мясо. В будущем их могут вернуть в леса юга Дальнего Востока.