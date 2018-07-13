Котята дикого амурского барса впервые за 60 лет родились в неволе

Папу детенышей пограничники спасли от смерти в 2015 году.
Москва. В московском зоопарке родились два самца дальневосточного леопарда (амурского барса). Котята стали первыми за последние 60 лет детенышами леопарда из дикой природы, рожденными в неволе, сообщает пресс-служба нацпарка «Земля леопарда».
Отца малышей – Николая, в 2015 году нашли на границе с Китаем. «Травмированного браконьерской ловушкой найденыша спасли от гибели и готовили к возвращению в дикую природу, но из-за раны краснокнижным зверем решили не рисковать», - пояснили в зоопарке.
Он стал первым с 1956 года амурским барсом, который попал в зоопарк.
Пока детеныши Николая и самки Акры питаются только молоком. В три месяца котята начнут кушать мясо. В будущем их могут вернуть в леса юга Дальнего Востока.
Хорошие новости Спасенный на "Земле леопарда" Leo 80M Николай стал папой! Два котенка дальневосточного леопарда родились в питомнике Московского зоопарка Счастливая мать - первая избранница Николая, самка из зоопарка по имени Акра Эти детеныши - оба самцы - стали первыми за последние 60 лет котятами дальневосточного леопарда из дикой природы, рожденными в неволе. Напомним, Николай, известный под номером Leo 80M, был обнаружен российскими пограничниками в 2015 году на "Земле леопарда" у границы с Китаем еще котенком. Травмированного браконьерской ловушкой найденыша спасли от гибели и готовили к возвращению в дикую природу, но из-за раны краснокнижным зверем решили не рисковать. В 2016 году он был передан в программу разведения леопардов. В питомнике Московского зоопарка Leo 80M достиг половозрелого возраста, а весной 2018 года сыграл свою первую "свадьбу". С появлением на свет котят, Николай стал основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Он - первый носитель "новой крови" из дикой природы с 1956 года, именно тогда официально был запрещен отлов этих кошек. В будущем потомки Leo 80M могут вернуться в леса юга Дальнего Востока. Котята отлично себя чувствуют и гармонично развиваются. По нескольку раз в день мать тщательно вылизывает их, а также переносит из берлоги во внешний вольер, где детеныши могут порезвиться. Пока они питаются только материнским молоком, а мясо начнут есть только в трехмесячном возрасте. Зоологи тщательно наблюдают за самочувствием семейства. Благодарим Центр воспроизводства редких видов Московского зоопарка, МРОО "Центр "Тигр"", АНО "Дальневосточные леопарды". #землялеопарда #bigcats #московскийзоопарк #дальневосточныйлеопард
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