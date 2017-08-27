Минобороны России заявило об уничтожении самого боеспособного отряда ИГ на Евфрате

В ходе операции было уничтожено более 800 террористов, девять минометов и артиллерийских орудий, а также 13 танков и 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

Сирия. Минобороны России заявило об уничтожении самого боеспособного отряда ИГ (запрещенная на территории России группировка) на Евфрате. По информации РБК, в ходе операции было уничтожено более 800 террористов, девять минометов и артиллерийских орудий, а также 13 танков и 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

Военную операцию проводили сирийские военные при помощи ВКС России.

«Отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али», — говорится в сообщении.

Сейчас отряды правительственных войск Сирии под командованием генерала Сухела проводят наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор. Там военные должны разблокировать город и уничтожить последнее место дислокации террористов ИГ в Сирии.