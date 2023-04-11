Преступную группу более чем из 20 полицейских выявили в Ростовской области

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Более 20 бывших и действующих сотрудников МВД по Ростовской области стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в незаконных поборах с предпринимателей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 210 и части 6 статьи 290 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе», «Получение взятки»).

Предполагаемым лидером преступного сообщества в СКР считают бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону. По версии следствия, с июля 2015 года по настоящее время его подчиненные собирали «дань» с предпринимателей областной столицы. Платить заставляли тех, кто допускал административные нарушения в организации торговли. Суммы, которые получали злоумышленники, составляли от 3 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. Общая сумма поборов, полученных с предпринимателей за несколько лет, оценивается в 25 млн рублей. За эти деньги бизнесмены освобождались от предусмотренной законом ответственности.

По месту жительства и службы подозреваемых проводятся обыски, добавили в Следственном комитете.