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Преступную группу более чем из 20 полицейских выявили в Ростовской области

16:07, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Преступную группу более чем из 20 полицейских выявили в Ростовской области
16:07, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
60
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#Ростов-на-Дону\n#Следственный комитет\n#полиция\n#МВД\n#предприниматели\n#обыски\n#взятки\n#задержание
Фото: pxhere.com
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По версии следствия, сотрудники правоохранительных органов обложили данью местных бизнесменов.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Более 20 бывших и действующих сотрудников МВД по Ростовской области стали фигурантами уголовного дела. Их подозревают в незаконных поборах с предпринимателей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 210 и части 6 статьи 290 УК РФ («Организация и участие в преступном сообществе», «Получение взятки»). 

Предполагаемым лидером преступного сообщества в СКР считают бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону. По версии следствия, с июля 2015 года по настоящее время его подчиненные собирали «дань» с предпринимателей областной столицы. Платить заставляли тех, кто допускал административные нарушения в организации торговли. Суммы, которые получали злоумышленники, составляли от 3 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. Общая сумма поборов, полученных с предпринимателей за несколько лет, оценивается в 25 млн рублей. За эти деньги бизнесмены освобождались от предусмотренной законом ответственности. 

По месту жительства и службы подозреваемых проводятся обыски, добавили в Следственном комитете.

16:07, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#Ростов-на-Дону\n#Следственный комитет\n#полиция\n#МВД\n#предприниматели\n#обыски\n#взятки\n#задержание