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В бою с террористами в Ингушетии погибли трое полицейских

12:12, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В бою с террористами в Ингушетии погибли трое полицейских
12:12, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Ингушетия\n#ФСБ\n#МВД\n#Росгвардия\n#стрельба\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#террористы
Фото: pxhere.com
45
0

Бандгруппу блокировали в селении Зязиков-Юрт.  

Зязиков-Юрт. Ингушетия. Трое полицейских были убиты в перестрелке с бандитами в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Еще семеро правоохранителей получили ранения, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что бандгруппу блокировали в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт. В контртеррористической операции участвовали спецназовцы ФСБ, бойцы Росгвардии и сотрудники МВД по Ингушетии. 

Засевшие в доме злоумышленники подозревались в нападении на полицейских возле города Назрань 27 марта. Тогда были ранены двое полицейских. В розыск объявили троих граждан.

12:12, 06 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Ингушетия\n#ФСБ\n#МВД\n#Росгвардия\n#стрельба\n#гибель людей\n#пострадавшие\n#террористы