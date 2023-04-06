В бою с террористами в Ингушетии погибли трое полицейских

Зязиков-Юрт. Ингушетия. Трое полицейских были убиты в перестрелке с бандитами в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Еще семеро правоохранителей получили ранения, добавил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что бандгруппу блокировали в одном из домовладений в населенном пункте Зязиков-Юрт. В контртеррористической операции участвовали спецназовцы ФСБ, бойцы Росгвардии и сотрудники МВД по Ингушетии.

Засевшие в доме злоумышленники подозревались в нападении на полицейских возле города Назрань 27 марта. Тогда были ранены двое полицейских. В розыск объявили троих граждан.