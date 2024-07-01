Закон о 7 годах колонии за нарушение антитеррористической защиты вступил в силу

Москва. С 1 июля в России начал действовать закон, ужесточающий ответственность за нарушение антитеррористических мер безопасности объектов. Максимальное наказание, которое в нем предусмотрено – 7 лет лишения свободы, пишет Газета.ру.

Такой срок могут дать тому, кто в течение полугода дважды и более привлекался за данное нарушение к административной ответственности.

Если в результате несоблюдения закона нанесен ущерб более 1 млн рублей или причинен серьезный вред здоровью, присуждается штраф до 80 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за полгода. Возможно также лишение свободы на срок до 3 лет и запрет на занятие определенных должностей. Отправиться в колонию на 5 лет можно в случае гибели одного человека, при нибели нескольких — до 7 лет.