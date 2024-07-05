Спецслужбы Киргизии сорвали попытку госпереворота

Бишкек. Киргизия. Экстремисты собирались захватить власть в Киргизии. О предотвращении попытки государственного переворота сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны, пишут «Известия».

В пресс-релизе спецслужбы сообщается, что такие планы вынашивали члены деструктивной группы. Помимо насильственного захвата власти, злоумышленники хотели организовать массовые беспорядки, сопряженные с гибелью граждан, и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике.

Задержаны 5 граждан республики. Отмечается, что они «поддерживали идеологию криминалитета и фанатично исповедовали религиозную идеологию».

По месту жительства и в автомобилях задержанных были найдены компоненты для изготовления взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, форма сотрудников правоохранительных органов, беспилотники и экстремистская литература.

Напомним, еще одну попытку госпереворота пресекли в Киргизии в июне 2023 года. По данным ГКНБ республики, в заговор были вовлечены более 100 человек, свыше 30 из которых задержали.