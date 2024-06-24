Руководившего районом Дагестана отца боевиков исключили из «Единой России»

Сергокала. Дагестан. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из «Единой России». Решение принял президиум регионального политсовета партии, пишет Коммерсантъ.

Причиной исключения названы «дискредитирующие «Единую Россию» действия». В то же время, по данным СМИ, два сына и племянник чиновника участвовали в серии терактов в Дагестане 23 июня. Все они были ликвидированы.

Уточняется также, что Омаров был секретарем местного отделения партии. После терактов его задержали.

Как уже сообщалось, вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале террористы атаковали церковь, синагогу и пост ДПС, а также обстреляли автомобиль в селе Сергокала. Было убито больше 15 полицейских и несколько гражданских лиц, в том числе начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев и священник церкви в Дербенте. Шестерых боевиков ликвидировали.

UPD: по уточненным данным, количество жертв серии терактов в Дагестане 23 июня достигло 20 человек, еще 46 получили ранения.