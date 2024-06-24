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Руководившего районом Дагестана отца боевиков исключили из «Единой России»

10:01, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Руководившего районом Дагестана отца боевиков исключили из «Единой России»
10:01, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
261
0
#Дагестан\n#терроризм\n#нападение\n#убийство\n#полиция\n#церковь\n#партии\n#Единая Россия\n#чиновники\n#отцы и дети\n#террористы\n#теракт
Фото: pxhere.com
261
0

Во время серии терактов погибли более 15 полицейских и несколько гражданских лиц, в том числе священник.

Сергокала. Дагестан. Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из «Единой России». Решение принял президиум регионального политсовета партии, пишет Коммерсантъ

Причиной исключения названы «дискредитирующие «Единую Россию» действия». В то же время, по данным СМИ, два сына и племянник чиновника участвовали в серии терактов в Дагестане 23 июня. Все они были ликвидированы. 

Уточняется также, что Омаров был секретарем местного отделения партии. После терактов его задержали.

Как уже сообщалось, вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале террористы атаковали церковь, синагогу и пост ДПС, а также обстреляли автомобиль в селе Сергокала. Было убито больше 15 полицейских и несколько гражданских лиц, в том числе начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев и священник церкви в Дербенте. Шестерых боевиков ликвидировали. 

UPD: по уточненным данным, количество жертв серии терактов в Дагестане 23 июня достигло 20 человек, еще 46 получили ранения.

10:01, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
261
0
#Дагестан\n#терроризм\n#нападение\n#убийство\n#полиция\n#церковь\n#партии\n#Единая Россия\n#чиновники\n#отцы и дети\n#террористы\n#теракт