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Сотрудник московского метрополитена спас неудачливого грабителя

14:28, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Сотрудник московского метрополитена спас неудачливого грабителя
14:28, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Москва\n#метро\n#грабеж\n#смартфоны\n#полиция\n#задержание
Фото: pxhere.com
95
0

Машинист остановил поезд и довез злоумышленника до ближайшей станции.

Москва. В московском метро мог погибнуть злоумышленник, укравший смартфон у пассажирки. Грабителя спас машинист, сообщили в пресс-центре МВД России.

Инцидент произошел на станции «Курская». По предварительным данным, ранее судимый житель Краснодарского края вырвал из рук москвички дорогостоящий смартфон и попытался скрыться в тоннеле. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Он предложил беглецу войти в кабину. Тот не стал отказываться. 

На станции «Бауманская» молодого человека задержали прибывшие по звонку потерпевшей полицейские. Телефон у похитителя изъяли и вернули владелице. 

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В дальнейшем его отпустили под подписку о невыезде, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

14:28, 17 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Москва\n#метро\n#грабеж\n#смартфоны\n#полиция\n#задержание