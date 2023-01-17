Сотрудник московского метрополитена спас неудачливого грабителя

Москва. В московском метро мог погибнуть злоумышленник, укравший смартфон у пассажирки. Грабителя спас машинист, сообщили в пресс-центре МВД России.

Инцидент произошел на станции «Курская». По предварительным данным, ранее судимый житель Краснодарского края вырвал из рук москвички дорогостоящий смартфон и попытался скрыться в тоннеле. Машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение. Он предложил беглецу войти в кабину. Тот не стал отказываться.

На станции «Бауманская» молодого человека задержали прибывшие по звонку потерпевшей полицейские. Телефон у похитителя изъяли и вернули владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В дальнейшем его отпустили под подписку о невыезде, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.