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В Кирово-Чепецке зафиксирован выброс фтористого водорода

16:41, 12 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Кирово-Чепецке зафиксирован выброс фтористого водорода
16:41, 12 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#Кировская область\n#химия\n#выбросы в атмосферу\n#МЧС\n#эвакуация\n#газ
Фото: pixabay.com
97
0

В воздух попало около полутора тонн ядовитого газа.

Кирово-Чепецк. Кировская область. Фтористый водород вырвался в атмосферу на одном из химкомбинатов в Кирово-Чепецке Кировской области. Как сообщает «Рен ТВ», в воздух попало около 1,4 тонны ядовитого газа.

Фтористый водород бесцветен, имеет резкий запах. Он опасен тем, что разъедает стенки дыхательных путей.

В связи с инцидентом из расположенной неподалеку от предприятия школы эвакуировали детей и сотрудников.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, авария произошла на АО «Галополимер». Спасатели совместно с сотрудниками предприятия проводят осаждение облака паров. Всего ведомство направило на предприятие 9 единиц техники и 35 человек личного состава.

В пресс-службе администрации Кирово-Чепецка добавили, что утечка имела место в 11:50. Выброс локализовали в течение часа, никто не пострадал. Также сообщается, что опасности для горожан нет, это установлено после взятия проб воздуха.

Напомним, в конце октября на одном из предприятий Череповца в воздух попал аммиак. Пострадали 3 сотрудника.

16:41, 12 ноября, 2021
Евгений Кандаков
97
0
#Кировская область\n#химия\n#выбросы в атмосферу\n#МЧС\n#эвакуация\n#газ
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