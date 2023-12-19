Газовую заправку строят на улице Удмуртской в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске, вблизи перекрестка с улицей Кирова, появится автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

Инвестпроект уже реализуется, им занимается компания «Мобиль-Газ». Завершить работы планируется в строительный сезон 2024 года.

Напомним, в 2019 году Корпорация развития Удмуртии подписала соглашение с ООО «Мобиль-газ» по строительству в Ижевске сети АГНКС, сообщала Корпорация.