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Газовую заправку строят на улице Удмуртской в Ижевске

16:15, 19 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
Газовую заправку строят на улице Удмуртской в Ижевске
16:15, 19 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#заправка\n#автомобили
Фото: arzik2
93
0

Завершить работы планируется в строительный сезон 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. На улице Удмуртской в Ижевске, вблизи перекрестка с улицей Кирова, появится автогазонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

Инвестпроект уже реализуется, им занимается компания «Мобиль-Газ». Завершить работы планируется в строительный сезон 2024 года.

Напомним, в 2019 году Корпорация развития Удмуртии подписала соглашение с ООО «Мобиль-газ» по строительству в Ижевске сети АГНКС, сообщала Корпорация.

16:15, 19 декабря, 2023
Анна Торхова
Главный редактор
93
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газ\n#заправка\n#автомобили