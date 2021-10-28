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В результате выброса аммиака в Череповце пострадали 3 человека

11:48, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
В результате выброса аммиака в Череповце пострадали 3 человека
11:48, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#Вологда\n#МЧС\n#происшествие\n#чрезвычайная ситуация\n#авария\n#газ\n#пострадавшие
Фото: pixabay.com
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Инцидент был допущен на химическом предприятии.

Череповец. Вологодская область. Выброс аммиака произошел на предприятии «ФосАгро» в Череповце Вологодской области. Ядовитым газом надышались 3 рабочих, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и медики. О состоянии пострадавших не сообщается. На указанном заводе производят фосфорсодержащие минеральные удобрения.

Специалисты проверяют воздух в ряде районов города на предмет наличия вредных веществ.

Напомним, 22 октября в Рязанской области произошел взрыв на пороховом производстве. По уточненным данным, погибли 17 человек.

UPD: как сообщили в компании, на заводе которой произошла утечка, причиной послужила нештатная остановка оборудования, сработала система защиты. Угрозы экологическому состоянию города нет, все 3 пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. 

11:48, 28 октября, 2021
Евгений Кандаков
114
0
#Вологда\n#МЧС\n#происшествие\n#чрезвычайная ситуация\n#авария\n#газ\n#пострадавшие
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