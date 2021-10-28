В результате выброса аммиака в Череповце пострадали 3 человека

Инцидент был допущен на химическом предприятии.



Череповец. Вологодская область. Выброс аммиака произошел на предприятии «ФосАгро» в Череповце Вологодской области. Ядовитым газом надышались 3 рабочих, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и медики. О состоянии пострадавших не сообщается. На указанном заводе производят фосфорсодержащие минеральные удобрения.

Специалисты проверяют воздух в ряде районов города на предмет наличия вредных веществ.

Напомним, 22 октября в Рязанской области произошел взрыв на пороховом производстве. По уточненным данным, погибли 17 человек.

UPD: как сообщили в компании, на заводе которой произошла утечка, причиной послужила нештатная остановка оборудования, сработала система защиты. Угрозы экологическому состоянию города нет, все 3 пострадавших госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.