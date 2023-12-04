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За кражу газа руководитель нефтебазы в Удмуртии заплатит штраф 500 тысяч рублей

17:10, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За кражу газа руководитель нефтебазы в Удмуртии заплатит штраф 500 тысяч рублей
17:10, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
268
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#кража\n#газ\n#уголовное дело\n#штрафы
Фото: elements.envato.com (TatyanaOt)
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Для похищения ресурсов специальную заглушку поменяли на заглушку с отверстием.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Руководитель нефтебазы в Якшур-Бодьинском районе, который несколько месяцев похищал газ, заплатит штраф. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

В марте 2022 года руководитель коммерческой организации в интернете вышел на людей, которым дал задание присоединить нефтебазу в селе Чур к газораспределительной сети. В результате рабочие заменили металлическую заглушку, которая предотвращает незаконное потребление природного газа, на заглушку с отверстием. 

Благодаря этому подсудимый начал незаконно потреблять газ из газопровода «Газпром межрегионгаз Ижевск». Похищенные ресурсы использовались для переработки нефтяных продуктов и отопления помещений нефтебазы. Деятельность злоумышленника удалось пресечь в ноябре 2022 года. 

Выяснилось, что мужчина похитил газ на сумму более 2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»). 

В ходе предварительного следствия обвиняемый возместил весь ущерб, причиненный ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск». Якшур-Бодьинский районный суд назначил руководителю нефтебазы штраф в размере 500 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил. 

17:10, 04 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
268
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#кража\n#газ\n#уголовное дело\n#штрафы