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При взрыве газовоза в Улан-Баторе погибли не менее 6 человек

10:57, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
При взрыве газовоза в Улан-Баторе погибли не менее 6 человек
10:57, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
236
0
#Монголия\n#газ\n#взрыв\n#гибель людей\n#пожар\n#взрыв газа
Фото: pxhere.com
236
0

Половина из них, предположительно – сотрудники службы экстренной помощи.

Улан-Батор. Монголия. Грузовик с 60 тоннами газа взлетел на воздух в столице Монголии Улан-Баторе. По предварительным данным, погибли шесть человек, в больницу доставлены 14, пишет Коммерсантъ со ссылкой на News.mn. 

Инцидент произошел 23 января в районе рынка Дунжингарав. Грузовик с газом взрывом отбросило на 30–40 метров. Вспыхнул пожар, в результате которого сгорело более 20 автомобилей и пострадал жилой дом. Есть сведения, что среди погибших – трое сотрудников службы экстренной помощи.

По словам выжившего водителя газовоза, он не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в другую машину. Удар мог стать причиной детонации груза.

10:57, 24 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
236
0
#Монголия\n#газ\n#взрыв\n#гибель людей\n#пожар\n#взрыв газа