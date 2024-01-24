При взрыве газовоза в Улан-Баторе погибли не менее 6 человек

Улан-Батор. Монголия. Грузовик с 60 тоннами газа взлетел на воздух в столице Монголии Улан-Баторе. По предварительным данным, погибли шесть человек, в больницу доставлены 14, пишет Коммерсантъ со ссылкой на News.mn.

Инцидент произошел 23 января в районе рынка Дунжингарав. Грузовик с газом взрывом отбросило на 30–40 метров. Вспыхнул пожар, в результате которого сгорело более 20 автомобилей и пострадал жилой дом. Есть сведения, что среди погибших – трое сотрудников службы экстренной помощи.

По словам выжившего водителя газовоза, он не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в другую машину. Удар мог стать причиной детонации груза.