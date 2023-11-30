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Утечка хлора произошла на предприятии в Волгограде

13:29, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Утечка хлора произошла на предприятии в Волгограде
13:29, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
137
0
#Волгоград\n#происшествие\n#химия\n#газ\n#утечка
Фото: pxhere.com
137
0

Угрозы жителям города нет, заявили власти.

Волгоград. Волгоградская область. На очистных сооружениях в Волгограде произошла утечка хлора. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал V1.

Горожане заявляют, что запах газа ощущался в Тракторозаводском районе. 

Как рассказали в городской администрации, причиной послужила неисправность запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. При этом власти заверили, что угрозы для персонала предприятия и жителей Волгограда нет. Также в муниципалитете сообщили, что за пределы очистных сооружений газ не вырвался.

Последствия аварии ликвидируются экстренными службами. Работа станции продолжается, вода подается в трубы, пострадавших нет. Превышения допустимой концентрации вредных веществ на территории предприятия замеры не показали.

13:29, 30 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
137
0
#Волгоград\n#происшествие\n#химия\n#газ\n#утечка