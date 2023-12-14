В деревне Старый Чультем Завьяловского района появится газ

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе от деревни Новый Чультем начали прокладывать газопровод к Старому Чультему. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Специалисты проведут почти 2 км труб. В результате к газу смогут подключиться 89 домов.

Газопровод до участков строят по президентской программе догазификации. Местным жителям за это ничего не надо платить.

В итоге в 2023 году в Удмуртии межпоселковые газопроводы протянут к 6 населенным пунктам в Сарапульском районе, а также к 6 — в Игринском, к четырём — в Завьяловском районе и к одному населенному пункту в Глазовском районе.

С начала текущего года в регионе уже проложили 577 км труб для газа, что почти в 2 раза больше показателя 2022 года. Благодаря проведенным работам техническую возможность подключиться к газу получили больше 11 300 семей, и половина из них уже сделали это.