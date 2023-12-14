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В деревне Старый Чультем Завьяловского района появится газ

10:03, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В деревне Старый Чультем Завьяловского района появится газ
10:03, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#газ\n#строительство
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
134
0

Началось строительство газопровода.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе от деревни Новый Чультем начали прокладывать газопровод к Старому Чультему. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. 

Специалисты проведут почти 2 км труб. В результате к газу смогут подключиться 89 домов. 

Газопровод до участков строят по президентской программе догазификации. Местным жителям за это ничего не надо платить.

В итоге в 2023 году в Удмуртии межпоселковые газопроводы протянут к 6 населенным пунктам в Сарапульском районе, а также к 6 — в Игринском, к четырём — в Завьяловском районе и к одному населенному пункту в Глазовском районе.

С начала текущего года в регионе уже проложили 577 км труб для газа, что почти в 2 раза больше показателя 2022 года. Благодаря проведенным работам техническую возможность подключиться к газу получили больше 11 300 семей, и половина из них уже сделали это. 

10:03, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
134
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#газ\n#строительство