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Подачу газа в Ижевске восстановили в дома у перекрёстка улиц Удмуртской и Лихвинцева

21:10, 19 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Подачу газа в Ижевске восстановили в дома у перекрёстка улиц Удмуртской и Лихвинцева
21:10, 19 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
86
0
#Ижевск\n#электроснабжение\n#газ\n#Дмитрий Чистяков
Фото: @arzik2
86
0

Об этом сообщил глава города в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Подача ресурсов в микрорайонах Ижевска, где прошли аварийные отключения газа и электроснабжения, восстановили. Об этом в 20:39 сообщил в соцсетях глава города митрий Чистяков.

«Непростой день сегодня у коммунальных служб. Сразу несколько аварийных отключений: газ на Удмуртской, электроснабжение на Ворошилова. На текущий момент подача ресурсов в этих микрорайонах восстановлена. Бригады завершают поквартирные обходы, особое внимание — домам с индивидуальными тепловыми пунктами», — написал градоначальник.

Он напомнил горожанам, что, если какой-либо ресурс в квартире отсутствует, необходимо обратиться в диспетчерскую своей управляющей компании либо в городскую диспетчерскую службу по телефону 072 (с мобильных 998 – 072).

21:10, 19 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
86
0
#Ижевск\n#электроснабжение\n#газ\n#Дмитрий Чистяков