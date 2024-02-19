Подачу газа в Ижевске восстановили в дома у перекрёстка улиц Удмуртской и Лихвинцева

Ижевск. Удмуртия. Подача ресурсов в микрорайонах Ижевска, где прошли аварийные отключения газа и электроснабжения, восстановили. Об этом в 20:39 сообщил в соцсетях глава города митрий Чистяков.

«Непростой день сегодня у коммунальных служб. Сразу несколько аварийных отключений: газ на Удмуртской, электроснабжение на Ворошилова. На текущий момент подача ресурсов в этих микрорайонах восстановлена. Бригады завершают поквартирные обходы, особое внимание — домам с индивидуальными тепловыми пунктами», — написал градоначальник.

Он напомнил горожанам, что, если какой-либо ресурс в квартире отсутствует, необходимо обратиться в диспетчерскую своей управляющей компании либо в городскую диспетчерскую службу по телефону 072 (с мобильных 998 – 072).