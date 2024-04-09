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В Удмуртии объявлен аукцион на право разведки и добычи на нефтяном участке «Лудорвайский»

15:40, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии объявлен аукцион на право разведки и добычи на нефтяном участке «Лудорвайский»
15:40, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
903
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аукцион\n#нефть\n#газ
Фото: Дэвида Тилена на Unsplash
903
0

Также на торги выставлена лицензия на участок «Южный».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на аукционы выставлено нефтяные участки «Лудорвайский» и «Южный». Победители получат право разведки и добычи углеводородов. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Аукционы пройдут 23 мая. Заявки принимаются до 30 апреля. Стартовый размер разового платежа за 25-летнюю лицензию составляет 12 млн 753 тыс. 567 рублей.

Площадь «Лудорвайского» участка составляет 226,6 кв. км. Запасы нефти здесь оцениваются в объёме 5 млн тонн, газа — 0,8 млрд кубометров. Участок «Южный» содержит в себе 3,7 млн тонн нефти, его площадь составляет 378,1 кв. км.

15:40, 09 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
903
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аукцион\n#нефть\n#газ