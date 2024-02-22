Более 1600 домов в Удмуртии обеспечили газом с начала года

Ижевск. Удмуртия. Более 1600 домов в Удмуртии подключили к газоснабжению с начала 2024 года по программе догазификации. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Всего с начала года поступило 882 заявки на подключение к газоснабжению, из них заключили 600 договоров. Техническую возможность подключения обеспечили для 256 домов, а всего подключили 1631. Также за указанный период проложили 24 км газовых сетей.

Всего к концу 2024 года планируется построить 261 км сетей и обеспечить возможность подключения к газоснабжению 3122 домов.

Заявки от населения принимают во всех филиалах компании «Газпром газораспределение Ижевск», в отделениях МФЦ по месту нахождения объекта догазификации, на портале государственных услуг, а также на портале Единого оператора газификации Российской Федерации connectgas.ru.