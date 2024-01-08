Москва. Российские учёные синтезировали вещество для преобразования природного газа в гидрат. Об этом пишут «RT», ссылаясь на Минобрнауки.

Учёным удалось создать новое соединение – гидрат на основе сульфированного касторового масла (такое масло получается путём прессования — прим. ред.)

Газовые гидраты — это соединения, в кристаллическом каркасе которых есть полости, где размещаются молекулы газа, что позволяет концентрировать значительные его объёмы.

«Предложенный реагент лишён тех технологических недостатков, которыми обладают многие анионные ПАВ. Дальнейшее развитие гидратной технологии хранения и транспортировки природного газа может стать началом нового направления в малотоннажной химии и позволит расширить возможности газификации удалённых населённых пунктов, в том числе в Арктическом регионе», — подытожил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов ИГиНГТ и руководитель направления методов увеличения нефтеотдачи НЦМУ Михаил Варфоломеев.