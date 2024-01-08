Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

Российские учёные синтезировали вещество для преобразования природного газа в гидрат

12:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Российские учёные синтезировали вещество для преобразования природного газа в гидрат
12:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#наука\n#газ\n#Россия
Фото: unsplash.com (Ганс Реньерс)
149
0

Открытие позволит значительно упростить транспортировку газа по стране.

Москва. Российские учёные синтезировали вещество для преобразования природного газа в гидрат. Об этом пишут «RT», ссылаясь на Минобрнауки.

Учёным удалось создать новое соединение – гидрат на основе сульфированного касторового масла (такое масло получается путём прессования — прим. ред.)

Газовые гидраты — это соединения, в кристаллическом каркасе которых есть полости, где размещаются молекулы газа, что позволяет концентрировать значительные его объёмы.

«Предложенный реагент лишён тех технологических недостатков, которыми обладают многие анионные ПАВ. Дальнейшее развитие гидратной технологии хранения и транспортировки природного газа может стать началом нового направления в малотоннажной химии и позволит расширить возможности газификации удалённых населённых пунктов, в том числе в Арктическом регионе», — подытожил заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов ИГиНГТ и руководитель направления методов увеличения нефтеотдачи НЦМУ Михаил Варфоломеев.

12:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#наука\n#газ\n#Россия