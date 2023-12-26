Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на 24 месте среди регионов России по уровню развития газомоторного топлива. Как сообщил в соцсетях министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв, компанией «Газпром газомоторное топливо» ежегодно подводится рейтинг по уровню развития рынка газомоторного топлива регионов на территории страны. Всего в рейтинге приняло участие 73 региона.

Каждый регион оценивался по шести показателям:

- объём потребления топлива;

- развитость инфраструктуры;

- эффективность использования инфраструктуры;

- динамика объемов потребления газомоторного топлива;

- господдержка рынка газомоторного топлива;

- экологический эффект.

Рейтинговое исследование выяснило, что показатели Удмуртии таковы:

- объём потребления ГМТ в 2022 году составил 19,02 млн кубометров;

- развитость ГЗИ — 15 газозаправочных станций;

- эффективность инфраструктуры — 1,3 млн кубометров годовой объём реализации на одну газозаправочную станцию;

- динамика потребления природного газа — +17 % к 2021 году;

- государственная поддержка заключалась в предоставлении земельного участка под строительство АГНКС без проведения торгов; субсидировании переоборудования ТС; субсидировании строительства АГНКС.

Удмуртия набрала 40,5 балла и заняла 24 место. Лидер рейтинга — Санкт-Петербург, он занял первое место с 78,5 балла.