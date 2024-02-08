Изготавливающие нефтегазовое оборудование предприятия смогут проходить сертификацию в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Предприятия, изготавливающие нефтегазовое оборудование, смогут проходить сертификацию в Удмуртии. Раньше документы утверждались в American Petroleum Institute (API)*, но из-за санкций это стало невозможным. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Получение сертификатов стало возможно после подписания соглашения между правительством Удмуртии и Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ). На базе ИНТИ утверждаются отраслевые требования и подтверждается качество оборудования.

Отмечается, что, несмотря на санкции, до трети доли валового регионального продукта Удмуртии до сих пор составляет добывающая отрасль.

Кроме того, единым оператором сертификации станет Корпорация развития Удмуртии. Все этапы документального подтверждения соответствия отраслевым стандартам в республике смогут пройти предприятия из других регионов.

*Американский институт нефти — крупнейшая национальная неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности.