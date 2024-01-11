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В США назвали дату первой в истории страны казни с помощью азота

10:54, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В США назвали дату первой в истории страны казни с помощью азота
10:54, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60
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#США\n#суд\n#приговор\n#тюрьмы\n#газ\n#казнь
Фото: pxhere.com
60
0

Смертный приговор будет исполнен в отношении убившего супругу священника киллера.

Монтгомери. США. Приговоренного к высшей мере наказания впервые в истории США лишат жизни способом азотной гипоксии. Казнь назначена на 25 января и пройдет в штате Алабама, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Чистым азотом наполнят легкие Кеннета Юджина Смита. Мужчину осудили за убийство жены священника по заказу ее супруга в 1988 году.

Азот является главной составной частью земной атмосферы (в среднем 78,8%), сам по себе не ядовит и абсолютно безвреден. Однако в отсутствие кислорода для дыхания этот газ не пригоден.  

Напомним, применить азот для казни другого заключенного в Алабаме планировали еще в 2022 году. До недавнего времени в большинстве штатов США приговоренных к высшей мере наказания убивали при помощи электрического стула или ядовитых инъекций.

10:54, 11 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#США\n#суд\n#приговор\n#тюрьмы\n#газ\n#казнь