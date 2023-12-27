Миллер подтвердил обязательство по полной газификации России к 2030 году

Москва. Поручение президента России по стопроцентной газификации страны будет выполнено к 2030 году, то есть в оговоренный срок. Об этом заявил на встрече с Владимиром Путиным 26 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам руководителя компании, в 2023 году голубое топливо пришло более чем в 400 населенных пунктов, построено 2 900 км магистральных газопроводов. В результате уровень газификации по стране на 1 января 2024 года составит 89% из того, что возможно с учетом технических и географических условий. В 2024 году на подведение газа к населенным пунктам и конкретным объектам будет выделена рекордная сумма – 270,3 млрд рублей, на 33,5 млрд больше, чем в текущем году.

«Поэтому Ваша задача, которая поставлена, по достижению стопроцентной газификации в Российской Федерации к 2030 году будет абсолютно точно выполнена», – заявил Миллер.

Также топ-менеджер сообщил, что объемы выполнения программы догазификации в 2023 году увеличились на 50%. К 875 тыс. домовладений газ подведен до границы участка, в 500 тыс. из них газ уже подан. А всего на начало 2024 года будет заключено около 1,150 млн договоров, по которым уже обеспечена техническая возможность прокладки трубы к границам участка.