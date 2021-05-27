В Санкт-Петербурге автобус «взобрался» на столб

В салоне находились 10 человек, минимум трое пострадали.



Санкт-Петербург. Автобус-гармошка врезался в световую опору и повис на ней своей передней частью в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Рен ТВ.

Инцидент произошел на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Причины аварии пока не установлены, не исключено, что водителю стало плохо во время движения. На место происшествия прибыли спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

Как пишет «Российская газета», в салоне находились 10 пассажиров, минимум трое из них пострадали, медики оказывают им помощь.

Специалисты пытаются снять вставший на дыбы автобус со столба.

Напомним, в ноябре 2020 года в Нидерландах поезд метро в результате аварии повис на скульптуре кита.