Сотрудники ГИБДД в Челябинской области предотвратили аварию с детской хоккейной командой

Один участник ДТП погиб.

Челябинск. Челябинская область. Патрульный экипаж ДПС предотвратил аварию с участием автобуса, который вез 17 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Автобус перевозил хоккейную команду Южноуральска и двигался в сторону Златоуста. В пути им на встречную полосу выехал автомобиль «Киа Сид», за рулем которого находился молодой человек 2000 года рождения.

Чтобы избежать столкновения с автобусом, инспектор ГИБДД решил преградить дорогу ехавшей легковушке.

В результате столкновения «Киа» с «УАЗом», пассажир иномарки скончался, еще одна пассажирка, а также оба водителя попали в больницу.

В автобусе никто не пострадал.