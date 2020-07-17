ФСБ: сторонник террористической организации готовил взрыв в Хабаровске

Задержан житель одной из азиатских республик, у него изъяты «коктейли Молотова».



Хабаровск. Хабаровский край. В столице Хабаровского края оперативники ФСБ задержали выходца из одной из центральноазиатских республик, подозреваемого в подготовке взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что 32-летний мужчина действовал по указанию главарей одной из международных террористических организаций. В частности, он планировал применить бутылки с зажигательной смесью в местах массового скопления людей.

С этой целью он изготовил несколько «коктейлей Молотова». Также у задержанного нашли холодное оружие и флаг международной террористической организации. А в его телефоне обнаружили видеозапись, на которой он присягает на верность своим кураторам. Также в гаджете сохранилась переписка с обсуждением планируемого теракта.

После осуществления акции мужчина планировал уехать на Ближний Восток для участия в боевых действиях.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 («Приготовление к теракту») УК РФ, задержанного поместили под арест.