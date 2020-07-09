Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в получении миллионных «откатов»

По версии следствия, «данью» он обложил ремонтную организацию.



Владивосток. Приморский край. Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что Сергей Логинов руководил учреждением с 2018 года.

Как уточнили в Следственном комитете, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, весной и летом текущего года подозреваемый дважды получал через посредника от предпринимателя по 2 млн рублей в качестве взяток за подписание актов приемки выполненных работ. Организация, возглавляемая указанным предпринимателем, занималась обслуживанием систем жизнеобеспечения океанариума.

Деньги в размере 2 млн рублей являлись частью ежеквартальной выплаты от 10% стоимости всей суммы контракта по обслуживанию учреждения, пояснили в Следственном комитете.

В отношении посредника также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).