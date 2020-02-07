Оперативники задержали замначальника Генштаба Вооруженных Сил России

Генерал-полковника подозревают в причастности к хищению 6,7 млрд рублей.



Москва. Правоохранительные органы задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России. Как сообщает «Интерфакс», генерал-полковнику Халилу Арсланову инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела.

Ранее стало известно, что генерала обвиняют в хищениях в рамках исполнения госконтракта на общую сумму почти 6,7 млрд рублей.

Уголовное дело было возбуждено еще в 2013 году. Правоохранительные органы расследуют хищения, совершенные при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту военной техники.

О том, что замначальника Генштаба Арсланова подозревают в причастности к данному преступлению, стало известно осенью 2019 года. Вместе с ним фигурантами дела являются ряд менее высокопоставленных военных и гражданских лиц.