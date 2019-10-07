СК возбудил дело по факту смерти пяти человек в пожаре в Подмосковье

Четверо из них дети.

Московская область. Пять человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в жилом доме в Волоколамском районе Московской области. Как сообщила пресс-служба ГСУ СКР региона, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Пожар произошел в ночь с 6 на 7 октября в одной из жилых квартир. В это время в помещении находились шесть детей и дедушка. Во время ЧП пожилой человек успел вывести из огня лишь троих ребят. Пожар перекинулся на другие квартиры, позже на лестничной площадке спасатели нашли тела еще одного ребенка и женщины.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём.

Отмечается, что следователи также проверят условия жизни детей.