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Причастного к нападениям на полицейских главаря банды ликвидировали в Дагестане

11:21, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
11:21, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
514
0
#терроризм\n#Дагестан\n#происшествие
Фото: mkala.org
514
0

Участника бандподполья обнаружили накануне вечером.

Хасавюрт. Дагестан. Боевика, причастного к нападениям на полицейских, ликвидировали в Хасавюртовском районе Дагестана. Как пишут Вести.ру со ссылкой на РИА Новости, главарь банды находился в федеральном розыске. Его обнаружили в субботу, 1 сентября, около 8 часов вечера в лесу в двух километрах юго-западнее села Тотурбийкала.

По сообщению пресс-службы Национального антитеррористического комитета, на требование правоохранителей сложить оружие и сдаться властям боевик открыл огонь из автоматического оружия. После недолгого боя он был уничтожен.

Убитым оказался бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. В числе совершенных им деяний — нападение на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района республики в июле 2018 года.

На месте боестолкновения найдены автомат и пистолет, а также боеприпасы к ним. Пострадавших гражданских лиц и потерь среди сил правопорядка нет.

11:21, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
514
0
#терроризм\n#Дагестан\n#происшествие

 

 

 


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