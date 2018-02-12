  • $ 58.17 ↑
  • € 71.39 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В СКР заявили об отсутствии взрыва на борту Ан-148

      16:35, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:35, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      428
      0
      #авиакатастрофа\n#авиация\n#взрыв\n#трагедия\n#происшествие\n#гибель людей\n#Следственный комитет России\n#крушение самолета
      Фото: место падения Ан-148, вид сверху: кадр видеосъемки СК РФ
      428
      0

      По версии следствия, самолет падал целиком, а не частями.  

      Степаново. Московская область. Следователи пришли к выводу, что взрыв не мог быть причиной крушения пассажирского самолёта Ан-148, упавшего в Раменском районе Подмосковья. Лайнер взорвался уже на земле. Об этом пишет russian.rt.com со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. 

      «Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолёта», - заявили в СК РФ.  Также сообщается, что сейчас проводятся обыски и изъятие документов в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии», а также в аэропортах. Следователей интересует документация по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медицинскому осмотру членов экипажа.   

      «Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы», - информирует пресс-служба Следственного комитета. 

      Ранее сообщалось, что в Подмосковье на месте крушение Ан-148 нашли два черных ящика, один из них поврежден. 

      Напомним, трагедия в Подмосковье произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет «Саратовских авиалиний» сообщением Москва-Орск разбился после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, в том числе один из жителей Удмуртии.

      16:35, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      428
      0
      #авиакатастрофа\n#авиация\n#взрыв\n#трагедия\n#происшествие\n#гибель людей\n#Следственный комитет России\n#крушение самолета

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Прилетевшая в Анталию жительница Удмуртии оказалась на улице без денег

      11:25, 08 февраля, 2018
      35479

      Сын застрявшей в Антальи жительницы Удмуртии вылетит за матерью

      12820
      09:10, 09 февраля, 2018

      В Удмуртии женщина ушла проведать могилу сына и не вернулась

      11760
      16:46, 06 февраля, 2018

      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      9424
      10:39, 12 февраля, 2018

      Каждый третий заболевший геморрагической лихорадкой в России - из Удмуртии

      7487
      10:53, 08 февраля, 2018

      Сотрудников ядерного центра в Сарове заподозрили в добыче биткойнов

      15:53, 09 февраля, 2018
      2539

      Минфин планирует снизить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков

      2500
      19:22, 09 февраля, 2018

      Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

      2481
      10:12, 10 февраля, 2018

      В подмосковном Марьино у мусорного контейнера нашли коробку с новорожденными медвежатами

      2382
      13:52, 09 февраля, 2018

      В Екатеринбурге снесут здание 200-метровой телебашни

      2235
      14:00, 10 февраля, 2018

      Туристы сняли на видео, как питон проглатывает оленя

      19:16, 06 февраля, 2018
      2624

      Голландцы оспаривают эксклюзивное право Лубутена выпускать туфли с красной подошвой

      2467
      19:24, 07 февраля, 2018

      Первую медаль завоевал российский спортсмен на Олимпиаде - 2018

      2090
      17:20, 10 февраля, 2018

      SpaceX удачно запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем на борту

      2047
      10:12, 07 февраля, 2018

      Первое золото Олимпиады-2018 досталось шведской лыжнице

      1980
      16:25, 10 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: погибший при крушении Ан-148 житель Удмуртии и «День пельменя»

      Всемирный день Пельменя

      годекшурский продукт