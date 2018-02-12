В СКР заявили об отсутствии взрыва на борту Ан-148

По версии следствия, самолет падал целиком, а не частями.

Степаново. Московская область. Следователи пришли к выводу, что взрыв не мог быть причиной крушения пассажирского самолёта Ан-148, упавшего в Раменском районе Подмосковья. Лайнер взорвался уже на земле. Об этом пишет russian.rt.com со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолёта», - заявили в СК РФ. Также сообщается, что сейчас проводятся обыски и изъятие документов в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии», а также в аэропортах. Следователей интересует документация по обслуживанию и техническому осмотру воздушного судна, а также по медицинскому осмотру членов экипажа.

«Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы», - информирует пресс-служба Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на месте крушение Ан-148 нашли два черных ящика, один из них поврежден.

Напомним, трагедия в Подмосковье произошла в воскресенье, 11 февраля. Самолет «Саратовских авиалиний» сообщением Москва-Орск разбился после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, в том числе один из жителей Удмуртии.