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Депутат устроил взрыв во время сессии сельсовета на западе Украины

16:11, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Депутат устроил взрыв во время сессии сельсовета на западе Украины
16:11, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Украина\n#депутаты\n#теракт\n#полиция\n#взрыв\n#пострадавшие\n#боеприпасы\n#граната
Фото: pxhere.com
42
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Ранения получили 26 человек.

Керецки. Украина. Три гранаты пронес на заседание и привел в действие депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области Украины. В результате пострадали 26 человек, передает телеканал «360 градусов».

Как сообщает пресс-служба МВД страны, шестеро раненых – в тяжелом состоянии. Совершивший подрыв депутат находится в реанимации. Первоначально сообщалось о его гибели, но эта информация оказалась преждевременной.

В здании работают полиция и взрывотехники. На видеокадрах с места взрыва – следы крови, разбросанные предметы мебели. По словам очевидцев, все произошло так быстро, что многие из участников заседания не успели даже вскочить из-за столов.

16:11, 15 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Украина\n#депутаты\n#теракт\n#полиция\n#взрыв\n#пострадавшие\n#боеприпасы\n#граната