Депутат устроил взрыв во время сессии сельсовета на западе Украины

Керецки. Украина. Три гранаты пронес на заседание и привел в действие депутат Керецковского сельского совета Закарпатской области Украины. В результате пострадали 26 человек, передает телеканал «360 градусов».

Как сообщает пресс-служба МВД страны, шестеро раненых – в тяжелом состоянии. Совершивший подрыв депутат находится в реанимации. Первоначально сообщалось о его гибели, но эта информация оказалась преждевременной.

В здании работают полиция и взрывотехники. На видеокадрах с места взрыва – следы крови, разбросанные предметы мебели. По словам очевидцев, все произошло так быстро, что многие из участников заседания не успели даже вскочить из-за столов.