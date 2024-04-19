За ложное сообщение о готовящемся взрыве дома жителю Ижевска на год ограничили свободу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 59-летнего местного жителя, который сообщил полиции ложную информацию о готовящемся взрыве. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что вечером 3 января 2024 года пьяный житель Ижевска со своего телефона позвонил оператору УМВД по Ижевску. Мужчина умышленно солгал о готовящемся взрыве дома и наличии у него гранаты. Отмечается, что злоумышленник осознавал, что это сообщение не соответствует действительности.

Позднее на место происшествия, где и находился подсудимый, приехали сотрудники полиции. В результате они не обнаружили взрывные устройства и взрывчатые вещества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений»).

Мужчина признал свою вину. Ленинский районный суд Ижевска приговорил его к ограничению свободы на год.