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За ложное сообщение о готовящемся взрыве дома жителю Ижевска на год ограничили свободу

17:50, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За ложное сообщение о готовящемся взрыве дома жителю Ижевска на год ограничили свободу
17:50, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#звонок\n#взрыв
Фото: unsplash.com (Thom Holmes)
19
0

Мужчина позвонил в полицию, когда был пьян.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 59-летнего местного жителя, который сообщил полиции ложную информацию о готовящемся взрыве. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.  

Установлено, что вечером 3 января 2024 года пьяный житель Ижевска со своего телефона позвонил оператору УМВД по Ижевску. Мужчина умышленно солгал о готовящемся взрыве дома и наличии у него гранаты. Отмечается, что злоумышленник осознавал, что это сообщение не соответствует действительности. 

Позднее на место происшествия, где и находился подсудимый, приехали  сотрудники полиции. В результате они не обнаружили взрывные устройства и взрывчатые вещества. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК России («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений»). 

Мужчина признал свою вину. Ленинский районный суд Ижевска приговорил его к ограничению свободы на год. 

17:50, 19 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
19
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#звонок\n#взрыв