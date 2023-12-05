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Гранату метнул в оппонентов мужчина в Краснодарском крае

16:43, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Гранату метнул в оппонентов мужчина в Краснодарском крае
16:43, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Краснодарский край\n#конфликт\n#взрыв\n#боеприпасы\n#граната
Фото: pxhere.com
107
0

Три человека попали на больничную койку.

Новомалороссийская. Краснодарский край. Три человека пострадали в Краснодарском крае в результате взрыва гранаты. Ее метнул в группу оппонентов местный житель, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вечером 4 декабря в станице Новомалороссийская Выселковского района. Между жителями произошел бытовой конфликт. Когда на «разборки» в дом к 40-летнему подозреваемому пришли трое мужчин, хозяин метнул в них гранату. Все незваные гости получили осколочные ранения и были доставлены в районную больницу. 

Приведший в действие боеприпас гражданин скрылся. В районе объявлен план «Перехват».

16:43, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Краснодарский край\n#конфликт\n#взрыв\n#боеприпасы\n#граната