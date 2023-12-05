Гранату метнул в оппонентов мужчина в Краснодарском крае

Новомалороссийская. Краснодарский край. Три человека пострадали в Краснодарском крае в результате взрыва гранаты. Ее метнул в группу оппонентов местный житель, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вечером 4 декабря в станице Новомалороссийская Выселковского района. Между жителями произошел бытовой конфликт. Когда на «разборки» в дом к 40-летнему подозреваемому пришли трое мужчин, хозяин метнул в них гранату. Все незваные гости получили осколочные ранения и были доставлены в районную больницу.

Приведший в действие боеприпас гражданин скрылся. В районе объявлен план «Перехват».