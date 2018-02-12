В Подмосковье на месте крушения Ан-148 нашли два черных ящика

Их осматривают специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Степаново. Московская область. В Подмосковье на месте крушение Ан-148 нашли два черных ящика. Как сообщили Интерфаксу в оперативном штабе, один из них поврежден.

Обнаруженный на месте трагедии бортописец пострадал в результате катастрофы только внешне. Записанная им информация может быть сохранена, уточнил собеседник агентства. Установить это сможет только Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

В случае же второго черного ящика, пишет Интерфакс, специалисты пока не уверены, является ли он бортовым самописцем разбившегося самолета «Саратовских авиалиний». Если этот факт подтвердится, то с точки зрения экспертов его можно будет «прочитать».

Кроме того, раньше ряд изданий писал, что первый черный ящик был обнаружен в воскресенье вечером. Однако во время обследования выяснилось, что вместо бортописца спасатели нашли лишь один из блоков системы управления самолетом и к черным ящикам он не имеет никакого отношения.

На данный момент найденные предметы лайнера осматривают специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, трагедия в Подмосковье произошла 11 февраля. Самолет «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, в том числе один из жителей Удмуртии.