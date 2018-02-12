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      В Подмосковье на месте крушения Ан-148 нашли два черных ящика

      13:36, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:36, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      336
      0
      #авиакатастрофа\n#авиаперелёты\n#Московская область\n#пассажиры\n#происшествие\n#черные ящики\n#крушение самолета
      Фото: mchs.gov.ru
      336
      0

      Их осматривают специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

      Степаново. Московская область. В Подмосковье на месте крушение Ан-148 нашли два черных ящика. Как сообщили Интерфаксу в оперативном штабе, один из них поврежден.  

      Обнаруженный на месте трагедии бортописец пострадал в результате катастрофы только внешне. Записанная им информация может быть сохранена, уточнил собеседник агентства. Установить это сможет только Межгосударственный авиационный комитет (МАК).  

      В случае же второго черного ящика, пишет Интерфакс, специалисты пока не уверены, является ли он бортовым самописцем разбившегося самолета «Саратовских авиалиний». Если этот факт подтвердится, то с точки зрения экспертов его можно будет «прочитать».  

      Кроме того, раньше ряд изданий писал, что первый черный ящик был обнаружен в воскресенье вечером. Однако во время обследования выяснилось, что вместо бортописца спасатели нашли лишь один из блоков системы управления самолетом и к черным ящикам он не имеет никакого отношения.  

      На данный момент найденные предметы лайнера осматривают специалисты Межгосударственного авиационного комитета.  

      Напомним, трагедия в Подмосковье произошла 11 февраля. Самолет «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, в том числе один из жителей Удмуртии

      13:36, 12 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      336
      0
      #авиакатастрофа\n#авиаперелёты\n#Московская область\n#пассажиры\n#происшествие\n#черные ящики\n#крушение самолета

       

       

       

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