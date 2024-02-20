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Машину с лидером украинских националистов Кручининым подорвали в Одессе

15:08, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Машину с лидером украинских националистов Кручининым подорвали в Одессе
15:08, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Украина\n#Одесса\n#взрыв\n#автомобиль\n#националисты\n#«Правый сектор»\n#покушение
Фото: pxhere.com
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Жертва покушения вместе с женой находится в реанимации.

Одесса. Украина. Стали известны подробности о покушении на одного из деятелей «Правого сектора» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Одессе Альберта Кручинина. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Страна.ua».

Инцидент произошел 19 февраля в поселке Гвардейский, входящем в городскую черту Одессы. Взорвался автомобиль, в котором находились Альберт Кручинин и его супруга. Оба попали в реанимацию.

По данным источника ресурса в правоохранительных органах, под днищем машины с помощью магнита было закреплено взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила. Возбуждено дело о попытке заказного убийства. Отмечается, что сразу после взрыва главной версией называлась «деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп».

Альберт Кручинин известен в Одессе активным участием в срыве памятных мероприятий, посвященных жертвам массового убийства пророссийских активистов в Доме профсоюзов.

15:08, 20 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
80
0
#Украина\n#Одесса\n#взрыв\n#автомобиль\n#националисты\n#«Правый сектор»\n#покушение