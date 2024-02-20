Машину с лидером украинских националистов Кручининым подорвали в Одессе

Одесса. Украина. Стали известны подробности о покушении на одного из деятелей «Правого сектора» (запрещенная в РФ террористическая организация) в Одессе Альберта Кручинина. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на портал «Страна.ua».

Инцидент произошел 19 февраля в поселке Гвардейский, входящем в городскую черту Одессы. Взорвался автомобиль, в котором находились Альберт Кручинин и его супруга. Оба попали в реанимацию.

По данным источника ресурса в правоохранительных органах, под днищем машины с помощью магнита было закреплено взрывное устройство мощностью около 400 граммов тротила. Возбуждено дело о попытке заказного убийства. Отмечается, что сразу после взрыва главной версией называлась «деятельность вражеских диверсионно-разведывательных групп».

Альберт Кручинин известен в Одессе активным участием в срыве памятных мероприятий, посвященных жертвам массового убийства пророссийских активистов в Доме профсоюзов.