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Судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море

14:23, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море
14:23, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Украина\n#море\n#взрыв\n#пожар\n#корабли
Фото: pxhere.com
41
0

На борту вспыхнул пожар.

Одесса. Украина. В Черном море налетел на мину и получил повреждения балкер, шедший под флагом Панамы. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Сообщается, что судно двигалось по так называемому альтернативному зерновому маршруту. Целью рейса была загрузка зерном в одном из дунайских портов.

После взрыва на борту вспыхнул пожар, управление было потеряно. В огне пострадали как минимум двое моряков. На помощь терпящему бедствие балкеру направлены буксиры, они должны помочь судну добраться до порта.

Балкер – тип судна, предназначенный для перевозки в трюмах сухих рассыпных грузов.

14:23, 28 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Украина\n#море\n#взрыв\n#пожар\n#корабли