Судно под флагом Панамы подорвалось на мине в Черном море

Одесса. Украина. В Черном море налетел на мину и получил повреждения балкер, шедший под флагом Панамы. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Сообщается, что судно двигалось по так называемому альтернативному зерновому маршруту. Целью рейса была загрузка зерном в одном из дунайских портов.

После взрыва на борту вспыхнул пожар, управление было потеряно. В огне пострадали как минимум двое моряков. На помощь терпящему бедствие балкеру направлены буксиры, они должны помочь судну добраться до порта.

Балкер – тип судна, предназначенный для перевозки в трюмах сухих рассыпных грузов.