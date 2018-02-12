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      Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

      10:39, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      10:39, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      5684
      0
      #Удмуртия\n#трагедия\n#происшествие\n#крушение самолет
      Фото: twitter.com/mchsrussia
      5684
      0

      На данный момент уже удалось установить место жительства всех пассажиров лайнера.

      Подмосковье. Среди погибших при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье оказался житель Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

      На данный момент установлено место жительства всех пассажиров авиалайнера. Всего на борту находился 71 человек вместе с экипажем. В их числе было двое иностранных граждан из Швейцарии и Азербайджана, а также трое детей.

      35 – из Оренбургской области, 10 - из Москвы, четверо - из Саратова и по два человека - из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По одному человеку из Мордовии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.

      Напомним, что Ан-148 разбился в воскресенье, 11 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело

      10:39, 12 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      5684
      0
      #Удмуртия\n#трагедия\n#происшествие\n#крушение самолет

       

       

       

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