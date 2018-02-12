Житель Удмуртии погиб при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний»

На данный момент уже удалось установить место жительства всех пассажиров лайнера.

Подмосковье. Среди погибших при крушении самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье оказался житель Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На данный момент установлено место жительства всех пассажиров авиалайнера. Всего на борту находился 71 человек вместе с экипажем. В их числе было двое иностранных граждан из Швейцарии и Азербайджана, а также трое детей.

35 – из Оренбургской области, 10 - из Москвы, четверо - из Саратова и по два человека - из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По одному человеку из Мордовии, Алтайского края, Ульяновской, Мурманской, Белгородской, Московской областей, а также городов Астрахань, Казань, Новосибирск, Нижневартовск, Норильск, Пермь, Рязань, Сочи и Тамбов.

Напомним, что Ан-148 разбился в воскресенье, 11 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело.