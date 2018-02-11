В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний» с 71 пассажиром на борту

Лайнер упал после вылета из аэропорта «Домодедово».

Москва. В Московской области разбился самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии». Как пишет Интерфакс, на его борту находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как сообщил агентству источник, близкий к ситуации, лайнер упал после вылета из аэропорта «Домодедово». Из Москвы воздушное судно летело в Орск. Однако после вылета самолет пропал с радаров, а связь с экипажем установить не удалось.

По словам собеседника Интерфакса, предположительно, Ан-148 разбился в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», - отметил он.

UPD: к данному моменту специалисты МЧС России обнаружили обломки самолета «Саратовских авиалиний» рядом с деревней Степановское в Раменском районе Московской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на место происшествия выехали спасатели и врачи.