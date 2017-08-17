Более тридцати человек отравились на фестивале в Томской области

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Томск. На фестивале «Праздник топора» в селе Зоркальцево произошло массовое отравление людей. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, госпитализированы более 30 человек.

По предварительным данным, пострадавшие доставлены в больницу с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру. Сведений о состоянии их здоровья пока не поступало.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.