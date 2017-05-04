В Приамурье на Зейском водохранилище затонул частный теплоход

В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

Зея. Амурская область. Частный теплоход «Тарбаган», находившийся на зимнем отстое, затонул на Зейском водохранилище в Амурской области. Происшествие случилось в ночь с 30 апреля на 1 мая, но информация об этом поступила только вечером 3 мая, сообщает «Интерфакс».

«Теплоход находился в акватории бывшей Зейской ремонтно-эксплуатационной базы флота (Верхний бьеф Зейского водохранилища) и затонул на глубине 30 метров. Погибших и пострадавших нет. Произошло загрязнение прилегающей территории в радиусе 20 метров», - говорится в сообщении Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление эксплуатации Зейского водохранилища» занимается ликвидацией последствий и сбором остатков нефтепродуктов.