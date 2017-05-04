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      В Приамурье на Зейском водохранилище затонул частный теплоход

      09:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      09:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      131
      0
      #теплоход\n#Амурская область\n#происшествие\n#затонувший теплоход
      Фото: commons.wikimedia.org
      131
      0

      В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

      Зея. Амурская область. Частный теплоход «Тарбаган», находившийся на зимнем отстое, затонул на Зейском водохранилище в Амурской области. Происшествие случилось в ночь с 30 апреля на 1 мая, но информация об этом поступила только вечером 3 мая, сообщает «Интерфакс».

      «Теплоход находился в акватории бывшей Зейской ремонтно-эксплуатационной базы флота (Верхний бьеф Зейского водохранилища) и затонул на глубине 30 метров. Погибших и пострадавших нет. Произошло загрязнение прилегающей территории в радиусе 20 метров», - говорится в сообщении Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

      Федеральное государственное казенное учреждение «Управление эксплуатации Зейского водохранилища» занимается ликвидацией последствий и сбором остатков нефтепродуктов.

      09:55, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      131
      0
      #теплоход\n#Амурская область\n#происшествие\n#затонувший теплоход
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