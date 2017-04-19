В Черном море потерпел крушение сухогруз

По предварительным данным, на борту находилось 12 человек.

Крым. В ночь на 19 апреля в Черном море затонул сухогруз «Герои Арсенала», на борту которого находилось 12 членов экипажа. Сообщение о пропаже судна с радаров, поступило в 04:00, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Республике Крым.

Как пишет «Интерфакс», по предварительным данным, на борту находились 12 человек: девять россиян, двое украинцев и один гражданин Грузии.

«Из воды на борт спасательного судна живым поднят член экипажа. С воздуха в акватории установлено место нахождения еще четверых членов экипажа. Судьба семерых остается неизвестной», - сообщил источник в международных службах морского поиска.

Начальник пресс-службы крымского управления МЧС Владимир Иванов рассказал: «Спасатели видят людей в спасательных жилетах, к сожалению, они не могут поднять их на борт спасательной шлюпки. Их сильной волной относят от корабля. Пока их состояние непонятно».

Также сообщается, что спасатели обнаружили спасательную шлюпку, в которой, по предварительным данным, эвакуировались члены экипажа. «Она перевернута. Людей вокруг нет», - добавили в пресс-службе.