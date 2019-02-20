Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

Ведущая прокомментировала санкции.
Москва. Медицинский центр Елены Малышевой суд оштрафовал на 100 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.
Причиной стали «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии»: в хирургическом кабинете не было необходимой аппаратуры, один из специалистов не набрал нужного стажа, а также только 2 единицы медтехники из 102 проходили техобслуживание.
Малышева рассказала изданию, что в настоящий момент все нарушения устранены. У Росздравнадзора нет претензий к медцентру.
«Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной <...> Когда нарушения не угрожают жизни пациентов, накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное», — ответили РБК в клинике.