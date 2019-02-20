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Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

10:40, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:40, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#медицина\n#Москва\n#Елена Малышева\n#штраф.
Фото: 24smi.org
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Ведущая прокомментировала санкции.

Москва. Медицинский центр Елены Малышевой суд оштрафовал на 100 тыс. рублей. Об этом пишет РБК.

Причиной стали «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии»: в хирургическом кабинете не было необходимой аппаратуры, один из специалистов не набрал нужного стажа, а также только 2 единицы медтехники из 102 проходили техобслуживание.

Малышева рассказала изданию, что в настоящий момент все нарушения устранены. У Росздравнадзора нет претензий к медцентру.

«Практика штрафов клиник после проверки является очень распространенной <...> Когда нарушения не угрожают жизни пациентов, накладываются штрафы. Проверка Росздравнадзора показала, что угроз для пациентов нет. А это самое главное», — ответили РБК в клинике.

10:40, 20 февраля, 2019
Дарья Снидкова
300
0
#медицина\n#Москва\n#Елена Малышева\n#штраф.

 

 

 


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