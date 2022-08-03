В Белгородской области отменили учебу в приграничных с Украиной школах

Белгород. Белгородская область. В ряде приграничных с Украиной сел Белгородской области школы и детсады не откроются 1 сентября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил, что речь идет о 5 муниципальных образованиях – Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа. Они находятся в 5-километровой приграничной зоне и обеспечить безопасность детей в них пока не представляется возможным. Они будут посещать учебные и дошкольные учреждения в других населенных пунктах по решению местных властей.

«Надеюсь, вы согласитесь, что вопрос жизни и безопасности здоровья каждого ребёнка и каждого взрослого – безусловный приоритет в нашей деятельности», – пояснил Гладков.

В нескольких других селах, расположенных неподалеку от госграницы – это Ровеньки, Вейделевка, Валуйки, Волоконовка – занятия для детей с 1 сентября начнутся в привычном формате, уточнил глава региона.

Напомним, с начала спецоперации по территории Белгородской области не раз наносились удары ракетами, артиллерией и беспилотниками с украинской территории. Регион граничит с Харьковской областью соседнего государства.