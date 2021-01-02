  • $ 73.88 ↓
  • € 90.79 ↓

Я буду скучать по удмуртскому зимнему лесу: интервью с экс-советником главы Удмуртии Юлией Полетаевой

16:04, 02 января, 2021
Дмитрий Афонин
16:04, 02 января, 2021
Дмитрий Афонин
3
0
#интернет\n#общество\n#власть и чиновники\n#интервью\n#Александр Бречалов
Фото: facebook.com (Юлия Полетаева)
0

О работе в Удмуртии, телеграм-каналах и взгляде со стороны.

Юлия Полетаева была советником главы Удмуртии по взаимодействию с органами власти и общественностью более двух с половиной лет. В октябре 2020 года она перешла на работу в АНО «Диалог». Юлия Полетаева рассказала «Сусанину» о работе в республике и взгляде со стороны.

- Вы родились и выросли в Перми, успели поработать в Москве и Удмуртии. Где вам больше нравится, какой регион вы считаете своим домом и любите туда возвращаться?

- Я люблю Пермь – ведь там живут мои мама и брат, люблю Крым – там живет моя бабушка. Удмуртию люблю за то, что здесь прошел очень яркий трудовой период. Удмуртия оставила очень сильный след – для меня это регион, где «свои», я отношусь с большим неравнодушием ко всему, что происходит здесь.

 

- Вы уже некоторое время работали с Александром Бречаловым к тому моменту, когда он стал главой Удмуртии. Как вы восприняли это назначение?

- Хорошо помню этот момент, восприняла с большой радостью, это очень вдохновляло. Сразу возникло абсолютное понимание, что он справится с этой задачей лучше, чем кто-либо другой. А переехать до конца так и не удалось – было много задач, которые требовали нахождения в Москве.

 

- Какими были ваши первые впечатления от Удмуртии? А от людей здесь? Жители Удмуртии похожи на пермяков?

- Первое впечатление началось еще до прибытия: свой первый полет на ЯК-42 по маршруту Москва-Ижевск я никогда не забуду. Помню, что это были крутые виражи, а еще что на билет туда-обратно у меня ушла кругленькая сумма, сейчас билеты стоят намного дешевле. Но Удмуртия мне понравилась с самого начала – природа и климат очень похожи на пермские, при этом Ижевск очень отличается от Перми – он более уютный, округлый, обнимающий. С людьми мне повезло – большинство тех, с кем я общалась, были увлеченными, компетентными, знающими, упорными. Многие из них – абсолютно неповторимые, «штучные» профессионалы.

 

- Какими были первые впечатления от работы в новом статусе? Через сколько дней впервые появилось желание всё бросить и уехать?

- Меня очень вдохновляла работа, я ее обожала и проводила на ней все свое время. Бывало, что опускались руки, бывали разочарования и обиды, но все бросить желания не было – я всегда чувствовала поддержку команды, это очень ценно.

 

- Есть что-то, что вы считали бы своим самым большим успехом за время работы в Удмуртии? А самой большой неудачей?

- Успехом я считаю прежде всего то, что удалось собрать очень профессиональную и неравнодушную команду – слежу и горжусь ребятами. Успешным считаю свой опыт пребывания в команде в целом. Мелких неудач было полно, у нас такая сфера, что постоянно что-то случается, но чего-то крупного не вспомню.

 

- Принесла ли работа в Удмуртии новые открытия? Поделитесь основными инсайтами.

- Есть несколько принципов, которые я сформировала во время работы в Удмуртии. Я с удовольствием ими поделюсь:
- не бывает наполовину выполненного дела – это всегда 1 либо 0. Ставьте перед собой четкие цели.

- В каждый момент жизни делай лучшее, на что способен.

- Нужно иметь смелость принимать решения. Даже если оно некомфортное, неудобное, сложное, но позволяет приблизить главную цель – нужно его принять.

- Вы не потерпите неудачу пока не сдадитесь. Любая ошибка может стать уроком, если не закрывать глаза на собственное несовершенство и принять свою способность меняться.

И последнее, из личного:

Главное, на что вы можете влиять – это вы сами. Управление собой – важнейший из навыков и главное из искусств.

 

- Пытался ли кто-то из знакомых воспользоваться вашей «близостью к телу» главы Удмуртии, чтобы через вас решить какие-то деловые вопросы? Если да, что вы делали с таких случаях?

- Мне периодически пишут в соцсетях с просьбой помочь. Если видела, что помощь действительно нужна и вопрос не праздный, то включалась сама и подключала коллег по таким эпизодам.

 

- Глава Удмуртии не читает телеграм-каналы. За него это делали вы? Как принимаются решения: что попадёт на стол Александру Бречалову, а что канет в Лету?

- Распечатки из телеграм-каналов никогда не попадали на стол Александру Владимировичу, так же, как и распечатки, например, из желтой прессы. Уровень владения предметом там примерно одинаковый. Мы по роду своей деятельности читали все, разумеется.

 

 

- Каково это - читать про себя в телеграм-каналах? Учитывая, что о вас там иногда тоже писали - расскажите, как вы воспринимаете критику. Можно ли вообще привыкнуть, что в ряде источников любой промах обсасывается со всех сторон, а успехи не замечают?

- Да это абсолютно нормальное явление, хоть и неприятное. Со временем получилось относиться к этому философски и с юмором.

Иногда в телеграме были прикольные какие-то вещи. Мне очень понравилась фотография одна, где 4 ребенка – там сердитая девочка была подписана моей фамилией – чем-то похожа.

 

- Сколько часов в неделю вы тратили на работу? Возможна ли вообще личная жизнь в таком ритме?

- У меня была шестидневная рабочая неделя, до сих пор не могу отойти от этой привычки – в субботу работаю. Часы никто не считал, разумеется, не могу сказать сколько выходило. Но наша работа имеет свою специфику – она полностью становится твоей жизнью – ты или принимаешь это или нет. Я приняла. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило без ущерба для остальных составляющих жизни, но этому я только учусь.

 

- Как вы справлялись со стрессом? Есть ли иные легальные способы расслабиться, кроме бега?

- Бег, кстати, для меня не способ расслабиться, скорее способ переключиться. Если понимаю, что внутри неспокойно – даю себе передышку, стараюсь отоспаться и побыть в тишине. Восстанавливаюсь я в одиночестве.

 

- Есть мнение, что к ответам на некоторые вопросы невозможно прийти, находясь внутри ситуации. Сейчас, когда ваш роман с Удмуртией окончен, удалось ли вам что-то ещё понять, или у вас не было мучивших вас вопросов без ответов?

- Вопросов у меня не было, но как вы правильно заметили, очень многое можно увидеть, выйдя из ситуации. Прежде всего могу оценить внутреннее состояние – на какие-то ситуации реагировала слишком сильно, можно было отнестись спокойнее, поберечься. В целом мне все понравилось.

 

- Если бы у вас была возможность что-то исправить – воспользовались бы ею, и что бы это было?

- Я очень дорожу своими ошибками – это лучшая школа, хоть и дорого дается. Поэтому нет, точно нет. Тем более каких-то необратимых, фатальных ошибок, на мой взгляд, не было. Каждая ошибка формирует нас. А мне очень нравится мое состояние сейчас, могу с гордостью сказать, что это «Удмуртская школа».

 

- Какое оно - послевкусие от работы в республике?

Прошел какой-то период, и я могу сказать, что это было очень яркое время, наполненное. Могу, пожалуй, сравнить с каким-то длинным забегом: в моменте тяжело, но, когда ты пересек финишную черту ты понимаешь, что каждый километр того стоил.

 

- Будете ли вы скучать по Удмуртии, и если да - то можете сказать по чему или кому конкретно?

- По людям, с которыми я работала и общалась, по их чувству юмора, по удмуртскому зимнему лесу, по бегу на набережной и по рыбакам там же и по местному кефиру! Другой теперь пить вообще не могу.

16:04, 02 января, 2021
Дмитрий Афонин
3
0
#интернет\n#общество\n#власть и чиновники\n#интервью\n#Александр Бречалов

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знаете ли вы удмуртский язык?

17:02, 27 ноября, 2020

Что вы знаете про Михаила Калашникова?

17:27, 10 ноября, 2020

Лёгкий тест про музыку 90-х

09:30, 25 сентября, 2020

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сильный снегопад ожидается в Удмуртии 27 декабря

17:45, 26 декабря, 2020
6054

Соцработник в Удмуртии спасла жизнь подопечной пенсионерке

5794
08:30, 30 декабря, 2020

Четверо заболевших коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

5355
09:15, 30 декабря, 2020

В роллах 5 служб доставки Ижевска нашли кишечную палочку

5215
13:10, 28 декабря, 2020

В Ижевске определили площадки для запуска пиротехники

5137
12:45, 28 декабря, 2020

Владимир Путин решил привиться от коронавируса

18:00, 27 декабря, 2020
2811

Владимир Путин отказался от встречи с представителями бизнеса в этом году

2654
12:35, 27 декабря, 2020

Перед Новым годом телефонные мошенники начали по-новому обманывать россиян

2470
16:40, 28 декабря, 2020

Больше половины россиян надеются на повышение зарплаты в 2021 году

2279
10:40, 27 декабря, 2020

Увезенному в Москву бывшему схимонаху Сергию вменяют нарушение трех статей УК

1925
10:48, 29 декабря, 2020

В Новой Зеландии завершились съемки сериала по «Властелину колец»

16:55, 27 декабря, 2020
7719

ВОЗ: пандемия коронавируса не станет последней

6562
12:56, 27 декабря, 2020

В Великобритании испытывают лекарство, предотвращающее заражение коронавирусом

4540
10:20, 27 декабря, 2020

Япония ввела полный запрет на въезд в страну

2432
20:02, 26 декабря, 2020

Япония закрыла границы для иностранцев

1747
15:39, 28 декабря, 2020

Лонгриды

Персональный интернет-банк, его плюсы и возможности

10:16, 28 декабря, 2020
1995

Льготные условия по кредитам для «своих»

10:56, 24 декабря, 2020
4886

Далеко не молоко

16:20, 15 декабря, 2020
3855

По следам профессионалов: как экспортировать успешно

12:41, 15 декабря, 2020
3579

Новый год в квартире мечты

12:00, 07 декабря, 2020
3762

Отопление на высоте

14:46, 30 ноября, 2020
4741

В Ижевске появится новый экоквартал от «АСПЭК-Домстрой»

09:11, 25 ноября, 2020
5152

В Ижевске идёт вторая волна установки контейнеров для раздельного сбора отходов

15:56, 17 ноября, 2020
4917

Компостировать, нельзя складировать!

11:35, 09 ноября, 2020
5530

Удмуртия перевыполняет план по ликвидации свалок

18:31, 03 ноября, 2020
6713

В «Городе Оружейников» начались продажи квартир в четырех домах по ставке от 2,7% годовых

14:52, 30 октября, 2020
6967

Рекордный октябрь

11:12, 29 октября, 2020
6998

Статьи

Достаточно одного смартфона: 5 идей и развлечений на Новый год и каникулы

12:10, 29 декабря, 2020
1424

В жилой комплекс «Знак» под Ижевском от «Железно» пришло тепло

16:10, 28 декабря, 2020
2059

Растим чемпионов: в Можге открыли уникальную ледовую арену

09:40, 25 декабря, 2020
3498

Город будущего ZNAK в Удмуртии получил гран-при конкурса «Девелопер года-2020»

17:10, 24 декабря, 2020
1429

Про асфальт и не только: итоги ремонта дорог в Удмуртии

10:30, 23 декабря, 2020
2876

Не хлебом единым

10:20, 23 декабря, 2020
2754

В 2021 году предприятия Удмуртии присоединятся к строительству экотехнопарка «Камбарка»

16:19, 22 декабря, 2020
2887

От культуры до бизнеса: какими были национальные проекты Удмуртии в 2020 году

16:50, 21 декабря, 2020
2374

Оружейная столица

11:27, 21 декабря, 2020
2967

Как использовать смартфон на всю катушку, не переживая о трафике

09:00, 10 декабря, 2020
3775

Открытый диалог и положительная экспертиза

08:30, 09 декабря, 2020
3251

Хиль, дебафь, танкуй!

12:56, 30 ноября, 2020
4088

«Экология» и люди

14:40, 26 ноября, 2020
4479

Паркоместо пусто не бывает

17:06, 19 ноября, 2020
5203

В КОМОССТРОЙ® стартует неделя сельской ипотеки

14:03, 19 ноября, 2020
4251

Спасение водных артерий. Как сохраняют реки Камско-Вятского региона

16:12, 16 ноября, 2020
5597

Подарки и скидки в «Зеленый день»

16:57, 10 ноября, 2020
5075

Циркулярная экономика: что делается в России для перехода на мировой тренд?

13:57, 05 ноября, 2020
5410

«Воспитать новых Калашниковых»: стратегия ИжГТУ в год 100-летия государственности Удмуртии

16:10, 28 октября, 2020
5829

Датабанк. 9 месяцев с новым именем

16:06, 20 октября, 2020
7183