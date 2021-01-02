Юлия Полетаева была советником главы Удмуртии по взаимодействию с органами власти и общественностью более двух с половиной лет. В октябре 2020 года она перешла на работу в АНО «Диалог». Юлия Полетаева рассказала «Сусанину» о работе в республике и взгляде со стороны.

- Вы родились и выросли в Перми, успели поработать в Москве и Удмуртии. Где вам больше нравится, какой регион вы считаете своим домом и любите туда возвращаться?

- Я люблю Пермь – ведь там живут мои мама и брат, люблю Крым – там живет моя бабушка. Удмуртию люблю за то, что здесь прошел очень яркий трудовой период. Удмуртия оставила очень сильный след – для меня это регион, где «свои», я отношусь с большим неравнодушием ко всему, что происходит здесь.

- Вы уже некоторое время работали с Александром Бречаловым к тому моменту, когда он стал главой Удмуртии. Как вы восприняли это назначение?

- Хорошо помню этот момент, восприняла с большой радостью, это очень вдохновляло. Сразу возникло абсолютное понимание, что он справится с этой задачей лучше, чем кто-либо другой. А переехать до конца так и не удалось – было много задач, которые требовали нахождения в Москве.

- Какими были ваши первые впечатления от Удмуртии? А от людей здесь? Жители Удмуртии похожи на пермяков?

- Первое впечатление началось еще до прибытия: свой первый полет на ЯК-42 по маршруту Москва-Ижевск я никогда не забуду. Помню, что это были крутые виражи, а еще что на билет туда-обратно у меня ушла кругленькая сумма, сейчас билеты стоят намного дешевле. Но Удмуртия мне понравилась с самого начала – природа и климат очень похожи на пермские, при этом Ижевск очень отличается от Перми – он более уютный, округлый, обнимающий. С людьми мне повезло – большинство тех, с кем я общалась, были увлеченными, компетентными, знающими, упорными. Многие из них – абсолютно неповторимые, «штучные» профессионалы.

- Какими были первые впечатления от работы в новом статусе? Через сколько дней впервые появилось желание всё бросить и уехать?

- Меня очень вдохновляла работа, я ее обожала и проводила на ней все свое время. Бывало, что опускались руки, бывали разочарования и обиды, но все бросить желания не было – я всегда чувствовала поддержку команды, это очень ценно.

- Есть что-то, что вы считали бы своим самым большим успехом за время работы в Удмуртии? А самой большой неудачей?

- Успехом я считаю прежде всего то, что удалось собрать очень профессиональную и неравнодушную команду – слежу и горжусь ребятами. Успешным считаю свой опыт пребывания в команде в целом. Мелких неудач было полно, у нас такая сфера, что постоянно что-то случается, но чего-то крупного не вспомню.

- Принесла ли работа в Удмуртии новые открытия? Поделитесь основными инсайтами.

- Есть несколько принципов, которые я сформировала во время работы в Удмуртии. Я с удовольствием ими поделюсь:

- не бывает наполовину выполненного дела – это всегда 1 либо 0. Ставьте перед собой четкие цели.

- В каждый момент жизни делай лучшее, на что способен.

- Нужно иметь смелость принимать решения. Даже если оно некомфортное, неудобное, сложное, но позволяет приблизить главную цель – нужно его принять.

- Вы не потерпите неудачу пока не сдадитесь. Любая ошибка может стать уроком, если не закрывать глаза на собственное несовершенство и принять свою способность меняться.

И последнее, из личного:

Главное, на что вы можете влиять – это вы сами. Управление собой – важнейший из навыков и главное из искусств.

- Пытался ли кто-то из знакомых воспользоваться вашей «близостью к телу» главы Удмуртии, чтобы через вас решить какие-то деловые вопросы? Если да, что вы делали с таких случаях?

- Мне периодически пишут в соцсетях с просьбой помочь. Если видела, что помощь действительно нужна и вопрос не праздный, то включалась сама и подключала коллег по таким эпизодам.

- Глава Удмуртии не читает телеграм-каналы. За него это делали вы? Как принимаются решения: что попадёт на стол Александру Бречалову, а что канет в Лету?

- Распечатки из телеграм-каналов никогда не попадали на стол Александру Владимировичу, так же, как и распечатки, например, из желтой прессы. Уровень владения предметом там примерно одинаковый. Мы по роду своей деятельности читали все, разумеется.

- Каково это - читать про себя в телеграм-каналах? Учитывая, что о вас там иногда тоже писали - расскажите, как вы воспринимаете критику. Можно ли вообще привыкнуть, что в ряде источников любой промах обсасывается со всех сторон, а успехи не замечают?

- Да это абсолютно нормальное явление, хоть и неприятное. Со временем получилось относиться к этому философски и с юмором.

Иногда в телеграме были прикольные какие-то вещи. Мне очень понравилась фотография одна, где 4 ребенка – там сердитая девочка была подписана моей фамилией – чем-то похожа.

- Сколько часов в неделю вы тратили на работу? Возможна ли вообще личная жизнь в таком ритме?

- У меня была шестидневная рабочая неделя, до сих пор не могу отойти от этой привычки – в субботу работаю. Часы никто не считал, разумеется, не могу сказать сколько выходило. Но наша работа имеет свою специфику – она полностью становится твоей жизнью – ты или принимаешь это или нет. Я приняла. Конечно, хотелось бы, чтобы это происходило без ущерба для остальных составляющих жизни, но этому я только учусь.

- Как вы справлялись со стрессом? Есть ли иные легальные способы расслабиться, кроме бега?

- Бег, кстати, для меня не способ расслабиться, скорее способ переключиться. Если понимаю, что внутри неспокойно – даю себе передышку, стараюсь отоспаться и побыть в тишине. Восстанавливаюсь я в одиночестве.

- Есть мнение, что к ответам на некоторые вопросы невозможно прийти, находясь внутри ситуации. Сейчас, когда ваш роман с Удмуртией окончен, удалось ли вам что-то ещё понять, или у вас не было мучивших вас вопросов без ответов?

- Вопросов у меня не было, но как вы правильно заметили, очень многое можно увидеть, выйдя из ситуации. Прежде всего могу оценить внутреннее состояние – на какие-то ситуации реагировала слишком сильно, можно было отнестись спокойнее, поберечься. В целом мне все понравилось.

- Если бы у вас была возможность что-то исправить – воспользовались бы ею, и что бы это было?

- Я очень дорожу своими ошибками – это лучшая школа, хоть и дорого дается. Поэтому нет, точно нет. Тем более каких-то необратимых, фатальных ошибок, на мой взгляд, не было. Каждая ошибка формирует нас. А мне очень нравится мое состояние сейчас, могу с гордостью сказать, что это «Удмуртская школа».

- Какое оно - послевкусие от работы в республике?

Прошел какой-то период, и я могу сказать, что это было очень яркое время, наполненное. Могу, пожалуй, сравнить с каким-то длинным забегом: в моменте тяжело, но, когда ты пересек финишную черту ты понимаешь, что каждый километр того стоил.

- Будете ли вы скучать по Удмуртии, и если да - то можете сказать по чему или кому конкретно?

- По людям, с которыми я работала и общалась, по их чувству юмора, по удмуртскому зимнему лесу, по бегу на набережной и по рыбакам там же и по местному кефиру! Другой теперь пить вообще не могу.