В ближайшие годы Россию в целом, и Удмуртию в частности, ожидает цифровая трансформация. Изучив указ главы региона «Об утверждении цифрового развития Удмуртской Республики …», можно представить, что к 2024 году нас ждёт дивный новый мир. Не тот, о котором писал Хаксли, но тоже довольно сильно отличающийся от окружающей действительности. О том, какие изменения ждут республику, ИА «Сусанин» рассказал министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

- 31 марта 2020 года глава Удмуртии утвердил концепцию цифрового развития экономики республики до 2024 года. Что это за документ и для чего он?

- Предлагаю начать с предыстории. После преобразования в 2018 году из агентства в министерство информатизации и связи Удмуртии, мы начали с анализа ситуации, расстановки приоритетов и выбора вектора развития. Сначала своими силами проанализировали потребности в цифровизации основных министерств и ведомств, сформировали перечень задач на год. Дополнительно проанализировали перечень задач, который был поставлен перед нами Главой Удмуртии и новой командой.

Однако такая работа была несистемной, и становилось очевидно, что есть вещи, которые мы упускаем. Также требовалась внешняя экспертиза по практике других регионов и помощь в определении показателей результативности и модели управления развитием цифровизации.

Таким образом было принято решение о начале разработки программного стратегического документа, который позволит республике сформулировать свое видение по развитию IT-сферы до 2024 года. На тот момент президентом России уже была сформулирована программа «Цифровая экономика», которая стала для нас ориентиром. Так была создана концепция цифрового развития экономики Удмуртской Республики до 2024 года.





- Кто и как разрабатывал концепцию?

- Нашими партнёрами по разработке концепции стала «Высшая школа экономики». Коллеги помогли нам провести аудит текущей ситуации, сформулировать цели и показатели реализации концепции, а также набор смарт-сервисов, которые необходимы для граждан, бизнеса и органов власти. Также с их помощью был определён набор мер поддержки и институты развития, необходимые для развития экономики региона.

В ходе разработки концепции специалисты ВШЭ выезжали в Ижевск, проводили интервьюирование во всех наших министерствах и ведомствах, вузах, а также местном исследовательском центре РАН. Аналогичные встречи были проведены с ассоциацией промышленных предприятий «Развитие», альянсом региональных ИТ-компаний (АРКИТ) и другими предпринимательскими сообществами. По итогам интервью определялись направления развития отрасли в регионе и перерабатывались с учётом лучших отраслевых практик.

Полученный на выходе программный документ был утверждён указом главы Удмуртской Республики 31 марта 2020 года, закрепив показатели, список смарт-сервисов, меры поддержки и план мероприятий.





- Одним из показателей достижения целей концепции является рывок Удмуртии с 43 на 25 место в рейтинге регионов России по качеству жизни населения. Как цифровая экономика поможет повысить качество жизни?

- В действительности этот показатель не является основным. Ввиду того, что наше министерство относится к экономическому блоку первого вице-премьера Правительства Удмуртской Республики Александра Свинина, любая наша активность должна быть экономически выгодна для республики. Поэтому во главу угла поставлено влияние концепции на ВРП региона, а первым и основным показателем является вклад цифрового развития в рост экономики Удмуртии. К 2024 году он должен составлять не менее 20%. Достижение показателя обеспечит рост производительности труда за счёт внедрения современных инструментов, повышения эффективности госуправления, мер поддержки и др.

Цифровизация в целом делает жизнь людей более удобной, позволяет уменьшить непродуктивные затраты времени на административные процедуры, оформление документов и получение услуг, одновременно с этим цифровизация создает условия для более эффективного использования сэкономленного времени в других сферах жизни (образовании, туризме, отдыхе и др.) и делать это в комфортной и «зеленой» среде.

В рамках Цифровой трансформации общественной активности в Концепции запланировано внедрение цифровой платформы «Активный горожанин», которая позволит организовать взаимодействие государственной и муниципальной власти и жителей по вопросам общественной жизни городов республики, с возможностью дистанционного обращения граждан по различным тематикам, а также проводить различные опросы и голосования по актуальным вопросам и инициативам.





- Расскажите, пожалуйста, как она разрабатывалась и был ли учтён при этом опыт других городов?

- Мы подходили к разработке системы два раза: в 2019 году и в текущем. Нами был проведён анализ рекомендаций Минстроя России, поскольку именно это ведомство является федеральным методологом концепции «умных городов». А блок «активный горожанин» — это часть концепции реализации «умного города».

Анализируя лучшие практики, мы сконцентрировались на опыте Москвы и Московской области. Это, можно сказать, были два ярких примера эффективности реализации «активного горожанина». Помимо них также анализировали опыт Самары, Белгорода, Якутии и Перми. У них мы тоже заимствовали интересные решения с последующим описанием в виде требований технического задания, но самый масштабный и интересный опыт внедрения мы увидели в Москве и Московской области.





- Что даст внедрение этой системы в Удмуртии?

- В проекте три пилотных города: Ижевск, Глазов и Сарапул. Жители этих городов с внедрением системы получают:

● единую точку входа (мобильное приложение и сайт) по вопросам городского хозяйства;

● прозрачность ответов на свои вопросы;

● сокращение сроков ответа (5-10 рабочих дней вместо 30 дней по сравнению с 59-ФЗ);

● возможность комфортно и быстро заявить о существующей проблеме.

Кроме того, внедрение системы будет полезно и властям, поскольку в ней будет реализован процессный подход с метриками эффективности реализации процессов, доступны средства цифрового анализа. Таким образом, мы будем определять проблемные зоны, управлять изменениями. Например, если в течение дня идёт волна запросов, связанных с уборкой улиц, значит этой проблеме нужно уделить первоочередное внимание. Муниципальные и республиканские власти быстрее начнут получать информацию о недоработках подрядчиков на конкретных территориях или дворах, а значит повысится скорость реагирования на запросы жителей.





- На что конкретно жители смогут пожаловаться?

- В техническом задании мы определили первоначальный набор процессов. На первом этапе взяли самые популярные и понятные жителям проблемы:

● отсутствие либо ненадлежащее качество коммунальной услуги (отопление, горячая вода, холодная вода, электроснабжение);

● нарушение графика вывоза ТКО;

● нарушение правил уборки общественных территорий и тротуаров от снега и наледи;

● негорящие светильники в подъездах и на улицах;

● открытые люки.

Первичная обработка этих обращений будет на модераторах, которых планируется закрепить за отраслевыми ведомствами. Каждый из них будет выполнять роль методолога и функционального заказчика по конкретному набору процессов.





- Как ведомства планируют влиять на исполнителей, с учётом того, что ими являются частные компании?

- Чтобы запросы жителей удовлетворялись, потребуется внести изменения в локальную нормативную базу и соглашения с УК, ресурсоснабжающими организациями и иными подрядчиками, чтобы все они использовали единый подход и реагировали на обращения граждан в соответствии с установленными сроками. Одним из возможных инструментов стимулирования может стать субсидирование исполнителей со стороны муниципалитетов за качественное исполнение своих обязанностей или наказание в случае обратной ситуации.

Для примера рассмотрим дороги, содержание которых происходит по контрактам либо муниципальными предприятиями по госзаданию. Соответственно, выявленная проблема — это либо нарушение уровня обслуживания в рамках контракта, либо, если речь идёт про подведомственное учреждение, это показатель работы руководителя и предприятия через госзадание. Поэтому после получения информации о проблеме, оперативно отреагировать и решить запрос жителя будет в интересах подрядчика.

То же самое касается и жилищно-коммунальных предприятий (управляющих компаний и ТСЖ). У них также есть нормативные требования по качеству услуги. Они должны своевременно менять лампочки, убирать территорию, сбивать сосульки и так далее. Если гражданин жалуется, то на место может выехать представитель ГЖИ или управления ЖКХ, который занимается контролем.





- А кем будет реализовываться концепция? Для чего создано АНО «Цифровая экономика УР»?

- Во-первых, у Минсвязи есть полномочия, определённые законом. При этом некоторые функции, необходимые для развития отрасли, нам недоступны. В частности, если говорить о софинансировании стартапов, связанных с IT, мы имеем заинтересованность бизнеса в таких проектах, однако для их реализации нужен некий координирующий орган, функции которого министерство не может взять на себя. Мы предполагаем, что таким связующим звеном как раз и сможет выступить АНО «Цифровая экономика Удмуртской Республики».

Ещё одной сферой деятельности, недоступной министерству, является получение грантов. Существуют федеральные гранты, которые выдаются на различные проекты. Это могут быть как социально ориентированные гранты, так и гранты на цифровизацию. Министерство в этом случае выступить грантополучателем не может. При этом, гранты может получать некоммерческая организация, которая ставит целью, к примеру, улучшение городской среды, либо внедрение IT-инструментов и цифровое преобразование социальной сферы.

Третьей причиной создания АНО является давний запрос отрасли – создание фонда развития информационных технологий. Он будет полезен в тех случаях, когда требуется совместная активность нескольких IT-компаний при работе над масштабными проектами. Обдумав множество вариантов, мы пришли к тому, что такой фонд можно сделать на базе АНО «ЦЭУР».

Получается, что «ЦЭУР» объединяет в себе функции фонда развития ИТ-отрасли и органа привлечения грантовой поддержки, а также является местом коллаборации бизнеса и власти в части цифровой трансформации и развития ИТ-отрасли республики.





- В концепции цифрового развития экономики Удмуртской Республики упоминается создание венчурного фонда. Он тоже будет создан на базе АНО?

- Механизм реализации венчурного фонда на данный момент находится в проработке. Мы рассматриваем несколько вариантов и инструментов его запуска. В данный момент решение проходит юридическую экспертизу. В любом случае, для венчурного финансирования нам нужны внешние партнёры, поскольку для оценки заявок на финансирование необходимы определённые компетенции. Это позволит принимать эффективные решения с минимальными рисками и явно поддержать стартапы, которые могут «взлететь» и многократно преумножить предоставленные им инвестиции.





- Ещё в концепции упоминается акселератор высоких технологий. На каком этапе находится его реализация?

- Один поток акселератора высоких технологий уже прошёл. 5 июня произошло два события – презентация IT-стартапов для инвест-сообщества в рамках инвестиционного онлайн-марафона «Udmurtia Calling» и собственно первый выпуск экспортного IT-акселератора. Из десяти компаний, начавших в нём своё обучение, до финала дошли девять. Участвовавшие в нём компании получили базовые знания, проработали гипотезы и кейсы по выходу на зарубежные рынки. Они презентовали свои проекты, и сейчас по итогам акселератора уже заключено три экспортных контракта: один с компанией из США и два с компаниями из западной Европы. Однако работа на этом не завершена. У всех финалистов есть год постакселерации, когда мы сопровождаем их проекты. Таким образом, общие итоги первого потока IT-акселератора мы будем подводить в мае 2021 года.





- В приложении 2 к концепции указан рекомендуемый перечень планируемых к созданию смарт-сервисов. В их числе внедрение в 2023-2024 годах технологий дополненной реальности и индивидуальной траектории обучения в образовании, автоматический вызов скорой помощи и роботизированная хирургия в медицине, отслеживание изменения биосферы под влиянием антропогенной деятельности и многое другое. Выглядит как научная фантастика. Это действительно будет сделано?

- Здесь нужно смотреть по ситуации с конкретными сервисами и их востребованностью. Как бы футуристично ни выглядели некоторые смарт-сервисы, все они реальны и время на их реализацию есть. Основным приоритетом здесь являются запросы граждан и готовность конкретных отраслей трансформироваться. Технически реализовать полный перечень смарт-сервисов, упомянутых в концепции, возможно. Самое важное – внедрить сервисы в ежедневное использование населением, чтобы жители Удмуртии и бизнес применяли их постоянно с высокой степенью удовлетворенности. Ряд смарт-сервисов уже сейчас активно внедряется, например, «Поступление в ВУЗ онлайн». Сервис позволяет выпускникам школ дистанционно подать заявление университеты, не дожидаясь результатов ЕГЭ: они подтянутся к заявлению автоматически. В этом году к сервису подключены 54 вуза страны, среди них 2 из Удмуртии: ИжГТУ и УдГУ.





- В таком случае давайте не будем забегать вперёд. Что из концепции будет реализовано к концу 2020 года?

- Давайте пройдёмся по направлениям, где будут вовлечены граждане:

● строительство: в конце 2020 года мы завершим внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, которая является базовой для Цифровой платформы строительства региона. Система подразумеваем ведение в электронном виде градпланов, формирование выписок из них и возможность получения в электронной форме услуг, связанных с градостроительством;

● общество: до конца 2020 года мы планируем создать единый социальный реестр населения, который определяет список граждан, являющихся получателем мер поддержки от региона. В настоящий момент эти сведения носят разрозненный характер, проект мы делаем вместе с министерством социальной политики и труда Удмуртии;

● здравоохранение: до конца года планируется запустить новую платформу, то есть произойдёт кардинальная замена программного обеспечения, связанного с автоматизацией здравоохранения. Это происходит в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». На новой платформе появится единая электронная карта пациента, а также электронные больничные, регистратура, стационар, то есть весь набор модулей, которые требуются в соответствии с рекомендациями Минздрава России;

● образование: в настоящее время ряд сервисов, таких как электронный дневник, электронная школа уже внедрены, идет планомерное развитие. Серьезным сдерживающим фактором проекта выступает инфраструктура. Поэтому до конца 2021 года все школы Удмуртии, включая сельские, получат доступ к высокоскоростному интернету;

● культура: начиная с нового культурного сезона наполняем культурно-туристический портал, который в связи с пандемией некоторое время ждал отраслевых активностей.





- Как IT-отрасль Удмуртии завершила 2019 год?

- Сейчас мы рассматриваем IT-отрасль несколько шире, как отрасль информационно-коммуникационных технологий, то есть, помимо непосредственно IT, в неё включается деятельность в сфере телекоммуникаций, производства оборудования и оказания информационно-телекоммуникационных услуг. По итогам 2019 года общая выручка в ИКТ секторе составила 67,9 млрд рублей или 4% от ВРП Удмуртии.





- А есть предварительные прогнозы, каким будет этот показатель в 2020 году?

- Пока у нас прогнозы настороженные, поскольку пандемия не могла не сказаться и на этой отрасли. Изначально на 2020 ожидался рост выручки в ИКТ-секторе на 10%.

С учётом того, что пандемия не окончена, построение прогнозов – неблагодарное дело.

Но несмотря на ограничительные меры по нераспространению коронавирусной инфекции, компании отрасли показывают положительную динамику, к примеру, оборот организаций в сфере информационных технологий за пять месяцев 2020 года составил 6,9 млрд руб. Это на 4,2% больше значения января-мая 2019 года.