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Не время сбрасывать маски

08:56, 23 декабря, 2020
08:56, 23 декабря, 2020
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#медицина\n#здоровье\n#Удмуртия\n#коронавирус
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Интервью с главврачом ГКБ №8 Ижевска Валерием Ватулиным.

Коронавирус пришел в Удмуртию в конце марта 2020 года. За это время ежедневные сводки о количестве заболевших с одно-двухзначными числами сменились трехзначными. Для врачей красной зоны «марсианские скафандры» средств индивидуальной защиты стали привычной формой, а ежедневная встреча с ковидом – рутиной. Информационное агентство «Сусанин» пообщалось с главврачом одного из ковид-центров - ГКБ № 8 Ижевска Валерием Ватулиным.


- Валерий Валерьевич, когда ваша больница получила статус ковид-центра?

- Ковид-центром мы были дважды. Первый раз с 23 апреля по 30 июня. А второй раз с 24 сентября по настоящее время.


- Перерыв был связан с более благоприятной эпидобстановкой?

- Действительно, эпидобстановка была другой. Были жесткие карантинные меры, позволившие избежать взрывного роста количества заболевших, подготовить здравоохранение республики к более сложным испытаниям. В результате стало возможным наше «обратное» перепрофилирование.


- Не было трудностей с повторным перепрофилированием?

- Поскольку мы предполагали, что возможен рост заболеваемости и возникнет потребность в дополнительных койках, то после первого перепрофилирования сохранили возведенные ранее санпропускники, шлюзы, дополнительные перегородки. Поэтому мы, имея былой опыт, достаточно быстро и относительно безболезненно вошли во вторую волну перепрофилирования.


- Больница сильно изменилась в связи с перепрофилированием?

- Очень сильно. В процессе перепрофилирования был осуществлен целый комплекс подготовительных мероприятий. В частности, осуществлен ремонт отделений, в котором размещаются пациенты, оборудовано более 300 точек подачи кислорода, установлены газификаторы, выполнена замена электропроводки, оборудованы санпропускники (шлюзы) на вход и выход из красной зоны. Также мы получили большое количество оборудования: аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ аппарат, фибробронхоскоп, электрокардиографы, инфузоматы, мониторы контроля за состоянием пациентов, вакуумаспираторы, анализаторы для клинико-диагностической лаборатории, аппараты для дезинфекционной обработки помещений, утилизатор отходов. Были подготовлены помещения под компьютерный томограф и цифровой рентгеновский аппарат. Полностью заменена медицинская мебель для пациентов.


- Сколько сейчас составляет ваш коечный фонд, и есть ли свободные койки?

- У нас сейчас более 400 ковидных коек. В среднем свободно около 20-25%.


- Как принимается решение, кого госпитализировать, а кого лечить амбулаторно?

- Решение о необходимости госпитализации основывается на определенных критериях, характеризующих состояние пациента. Критерии подробно прописаны в Клинических рекомендациях по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, тут изобретать велосипед, слава богу, не надо.


- Что изменилось в лечении коронавируса за эти полгода, какие новые методы и лекарства появились?

- Поскольку ранее человечество не сталкивалось с этой разновидностью вируса и теми патологическими изменениями, которые этот вирус вызывает, то, естественно, требовался определенный период времени на поиск оптимальных схем терапии. Эволюцию подходов к лечению коронавирусной инфекции пересказывать не буду, перечислю лишь те основные группы средств, которые доказали свою эффективность и сейчас используются во всем мире. Это противовирусные препараты, антикоагулянты, клюкокортикостероиды, в тяжелых случаях генноинженерные иммунобиологические препараты. Последние применяются исключительно в стационарных условиях. Также в лечении пациентов нередко используется так называемая «антиковидная» плазма. Это препарат крови, заготовленный от доноров, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, сформировали устойчивый иммунитет, и в их крови в достаточном количестве содержатся антитела к коронавирусу. Мы имеем положительный опыт использования такой плазмы в качестве одного из компонентов в комплексном лечении пациентов. Если хотите услышать о новинках, то скажу о появлении вакцины от коронавирусной инфекции. Правда, это не средство лечения уже болеющего человека, это средство профилактики. Его необходимо использовать здоровому человеку, чтобы не заболеть.


- Будете ли сами прививаться и вообще верите в эффективность вакцин?

- Обязательно привьюсь. Что касается эффективности вакцинации… Всегда удивляли противники этого способа профилактики инфекционных заболеваний. Если бы не вакцины, в мире продолжались бы эпидемии чумы, оспы, полиомиелита и других заболеваний, сопровождающихся высокой смертностью и инвалидизацией. И в отношении коронавирусной инфекции: сроки окончания пандемии будут напрямую зависеть от того, насколько быстро будет привита значительная часть граждан.


- От чего зависит, как будет человек болеть?

- Если в целом, то от исходного состояния здоровья и реактивности иммунной системы человека. Если более конкретно, то в большинстве случаев от возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Не случайно особенно настороженное отношение к пациентам старшей возрастной группы. Именно они в зоне риска, поскольку зачастую имеют не одно сопутствующее хроническое заболевание. Особенно необходимо беречься и соблюдать меры профилактики лицам, страдающим сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Также огромное значение имеет своевременное обращение за медицинской помощью. Помочь людям, которые лечились самостоятельно либо не лечились вовсе и обратились с уже продвинутой стадией заболевания, намного сложнее.


- Бывают ли пожилые люди, которые переносят ковид легко и успешно поправляются?

- Я бы не использовал слово «легко». Для человека в возрасте, да еще и с сопутствующими заболеваниями любая инфекция несет в себе немало опасностей, особенно коронавирусная. Тем не менее, большинство пациентов, к счастью, поправляются. Не так давно мы выписали пациентку в возрасте 99 лет и 7 месяцев.


- Статистику по коронавирусу скрывают?

- Я уверен, что статистику не скрывают. Другое дело: необходимо понимать, что весомая часть пациентов имеет вообще бессимптомную или стертую форму заболевания и за медицинской помощью не обращается. Эти пациенты являются носителями вируса и могут быть источником заражения, абсолютно не подозревая об этом. Причем это проблема не только России. Это признано во всем мире, что далеко не все пациенты учтены.


- Когда можно будет снять маски?

- По срокам я не сориентирую. Та эпидситуация, которая есть сейчас, говорит о том, что мы должны беречь себя и друг друга, в том числе используя маски. Маска на сегодняшний день, наряду с соблюдением социальной дистанции, – один из доказанных способов профилактики распространения коронавирусной инфекцией. Ношение маски снижает вероятность инфицирования, и эта вероятность снижается кратно, если маску используют и больной, и здоровый человек. 


- Весной предполагали, что к Новому году всё будет хорошо или не строили таких оптимистичных прогнозов?

- Прогнозов не строили никаких, потому что это новая неизученная инфекция. И даже эпидемиологам было сложно предсказать, как она себя поведет. Однако я верю, что эта ситуация во многом конечная, и для того, чтобы приблизить этот момент, всем необходимо соблюдать имеющиеся рекомендации. Это и ношение масок, и соблюдение социальной дистанции, и самоизоляция при появлении симптомов респираторной инфекции, и своевременное обращение к врачу, и конечно, предстоящая вакцинация. Эти меры не напрасны, это не красное словцо, это действительно помогает более мягко пройти пандемию.


- Насколько сильно устали врачи и медсестры?

- Нужно понимать, что работа в ковидном центре – это работа в особых условиях. Использование средств индивидуальной защиты (комбинезонов, респираторов, очков) – то еще удовольствие. Вместе с тем внимание, которое уделяется персоналу как со стороны руководства республики, федеральных органов власти, так и со стороны различных организаций и просто жителей, на мой взгляд, компенсируют ту усталость, которая возникает в процессе работы.


- Многие уже переболели?

- Если брать медицинских работников, то около 30%.


- Сотрудники отказывались от работы в красной зоне, опасаясь за свое здоровье и здоровье близких?

- Есть коллеги, которые в красной зоне не работают. В основном это сотрудники, которые относятся к группе риска – лица старше 65 лет, имеющие сопутствующие хронические заболевания. Мы понимаем, что они особенно уязвимы, и мы обязаны сохранить здоровье этих сотрудников, поэтому предоставили им работу вне красной зоны. Если говорить о процентном соотношении, то более 90% коллектива приняло решение работать в красной зоне. Проблемы отказов для нас не было. Были сложности, когда сотрудники временно выбывали по болезни. Но здесь к решению этого вопроса подключились и республиканские власти, и Ижевская медицинская академия, и Республиканский медицинский колледж. Серьезную поддержку нам оказали и оказывают ординаторы и студенты медакадемии, студенты медколледжа. 


- Студентам не страшно доверять такую ответственность?

- Начнем с того, что студенты или ординаторы в самостоятельное плавание не выходят. Они распределяются между нашими сотрудниками, имеющими достаточный опыт, работают под их контролем. Они не самостоятельны в принятии ответственных решений.


- Среди ординаторов присмотрели себе будущих сотрудников?

- Конечно. Есть много добросовестных, ответственных ребят, которым обязательно предложим работу в клинике.


- Есть волонтеры-медики. А простые горожане вам помогают? Можно сказать, что весь город сплотился в борьбе с заразой?

- Абсолютно так. Многие готовы помочь. Поддерживают и частные лица, и общественные организации, и представители бизнеса. Перечислять не буду, боюсь кого-то не упомянуть. Мы искренне благодарны всем, кто не остался в стороне. Только все вместе мы можем пройти этот этап и быстрее, и с меньшими потерями.


- С появлением консультационных центров и возможности обращения пациентов к сервису СберЗдоровье врачам стало проще работать?

- Работать стало легче. Не секрет, что внушительная часть пациентов может получить консультативную помощь и поддержку, обращаясь на эти ресурсы. При этом исчезает необходимость идти ногами за медицинской помощью в поликлинику. Это помогает избежать пиковых нагрузок на амбулаторное звено, что в конечном итоге повышает доступность медицинской помощи для тех, кому она действительно нужна в формате очного обращения к врачу. Уже нет в поликлинике тех больших очередей, которые мы видели в конце сентября – октябре. Благодаря внедрению дистанционных технологий, внутренним организационным мероприятиям и привлечению ординаторов ИГМА за короткий промежуток времени напряженность в этом отношении удалось ликвидировать.


- Глава Удмуртии спрогнозировал рост до 250 случаев коронавируса в сутки. Готовы к увеличению нагрузки?

- Мы готовы, резерв коек есть. Приложим все усилия, чтобы справиться с любой ситуацией и сберечь жителей нашей республики.

08:56, 23 декабря, 2020
370
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#медицина\n#здоровье\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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