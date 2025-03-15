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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Лейбл «Дукес» выпустил музыкальный сборник удмуртского фолка «Лулву»

18:30, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Лейбл «Дукес» выпустил музыкальный сборник удмуртского фолка «Лулву»
18:30, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Удмуртия\n#Сеп\n#удмуртская культура\n#удмуртский язык
Источник фото: vk.com/dukes_label
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Композиции родились в часовых импровизациях в деревне Сеп.

Ижевск. Удмуртия. Лейбл «Дукес» выпустил музыкальный сборник «Лулву» (0+). Как рассказал «Сусанину» его создатель Евгений Бикузин, это уникальный сборник удмуртского фолка, рождённый в часовых импровизациях в удмуртской деревне Сеп.

Участниками проекта стали: Катерина Кенӟали (вокал, дымбыр); Мария Корепанова (вокал, варган, индийская гармоника Шрути бокс); Николай Анисимов (вокал); Чудья Жени (домброкубыз, запись, сведение); Данила Огородников (пианино, бансури, окарина, глюкофон, электроника); Вадим Широбоков (флейта, электроника, пианино, пила, перкуссия); Андрей Опарин (перкуссия, мелодекламация).

Переводы читают: Ксения Тихонова («Лудорвай куно пумитан») и мальчик Саша из деревни Сеп («Муш утён гур»). Само названия — «Лулву» — переводится с удмуртского как «живая вода». В композициях можно услышать и стихотворение классика удмуртской поэзии Флора Васильева.

«Огромное спасибо проекту "Лудорвай. Актуальная этнография" за возможность творить и режиссёру Андрею Опарину за то, что собрал такой состав», — подытожил Евгений Бикузин.

Прослушать сборник «Лулуву» можно на многих площадках по ссылке.

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18:30, 15 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Удмуртия\n#Сеп\n#удмуртская культура\n#удмуртский язык