Ижевск. Удмуртия. Лейбл «Дукес» выпустил музыкальный сборник «Лулву» (0+). Как рассказал «Сусанину» его создатель Евгений Бикузин, это уникальный сборник удмуртского фолка, рождённый в часовых импровизациях в удмуртской деревне Сеп.

Участниками проекта стали: Катерина Кенӟали (вокал, дымбыр); Мария Корепанова (вокал, варган, индийская гармоника Шрути бокс); Николай Анисимов (вокал); Чудья Жени (домброкубыз, запись, сведение); Данила Огородников (пианино, бансури, окарина, глюкофон, электроника); Вадим Широбоков (флейта, электроника, пианино, пила, перкуссия); Андрей Опарин (перкуссия, мелодекламация).

Переводы читают: Ксения Тихонова («Лудорвай куно пумитан») и мальчик Саша из деревни Сеп («Муш утён гур»). Само названия — «Лулву» — переводится с удмуртского как «живая вода». В композициях можно услышать и стихотворение классика удмуртской поэзии Флора Васильева.

«Огромное спасибо проекту "Лудорвай. Актуальная этнография" за возможность творить и режиссёру Андрею Опарину за то, что собрал такой состав», — подытожил Евгений Бикузин.

Прослушать сборник «Лулуву» можно на многих площадках по ссылке.