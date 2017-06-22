22 июня стало «чёрным днем» в истории нашей страны. Неудачи Красной Армии в начальный период войны, вследствие которых уже к концу июля оккупированными оказались Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть Украины, Молдавии и Эстонии, кажется, давно объяснены.

- Но о причинах поражения советских войск летом-осенью 1941 года забывать нельзя, потому что забытые уроки истории возвращаются новыми человеческими жертвами, - говорит краевед из Балезино Олег Кондратьев.

Крестьянская армия

- За первые недели фактически оказались разгромлены все силы «первого эшелона» Красной Армии. Олег Александрович, по этой теме вы готовили научную работу. Какими были причины поражения наших войск?

- В 30-ые приоритетом в стране Советов была индустриализация. Промышленный скачок совершить удалось, но страна все ещё оставалась бедной, не имевшей хорошо вооруженной армии. На 1 января 1937 года численность РККА составляла чуть более 1,5 млн человек. И служить в ней имели «привилегию» выходцы из трудового народа. Иными словами, малограмотные крестьяне. Не удивительно, что специальное образование имело меньше 20% командного состава.

В докладе 11 марта 1938 года заместитель Наркома обороны СССР Ефим Щаденко говорит, что за предшествующий год было уволено из РККА 21168 чел. комначсостава. В том числе по служебному и моральному несоответствию (пьянство, разложение, хищение социалистической собственности) - 2091 человек.

- Выходит, каждый десятый командир не имел морального права командовать. А как же обвинения в том, что во время «чистки» армия осталась без профессионалов по политическим мотивам?

- Ошибки в обвинении случались, работала специальная комиссия по рассмотрению жалоб, часть уволенных офицеров вернулась на службу. До начала войны в целом было осуждено чуть более 48 тысяч командиров и офицеров. Половина из этого числа – по уголовным и экономическим статьям. А всеобщая воинская обязанность была введена только 1 сентября 1939 года с принятием одноименного Закона. Через 3 месяца численный состав РККА превысил 3 млн 200 тыс. человек, и эта цифра росла ежегодно. На 22 июня 1941 года действующая армия насчитывала более 5 млн человек. Но это по-прежнему была масса малограмотных и плохо обученных бойцов.

О том, что войсковые части разнятся по уровню подготовки, стало очевидно уже в первый день войны. Дивизия на тот момент генерал-майора Рокоссовского ППД покинула в течение 4-х часов, а соседняя дивизия из того же механизированного корпуса не смогла покинуть казармы в течение двух суток, потеряла 90% боевой техники и половину личного состава. Не случайно командующий Белорусским ВО, преобразованным в Западный фронт, генерал Павлов 28 июля 1941 года был приговорен к расстрелу. Известно, что он лично отменил приказ о выводе войск из ППД от 19 июня. Южный и Юго-Западный фронта приказ выполнили, а Западный, находившийся под его руководством – нет. Соответственно, войсковые части оказались не готовы к началу боевых действий. 22 июня его порученец Климовских в штабе Минского ПВО, угрожая пистолетом, запретил дежурному передать зенитчикам приказ об открытии огня по немецким самолётам. Также Дмитрий Павлов своим приказом запретил рассредоточить авиацию по резервным аэродромам и распорядился снять с истребителей боевое вооружение. Так что причиной поражения Красной Армии в начальный период войны были не только мощь и вероломство фашистов, но и недисциплинированность в наших войсках.

Настоящая перестройка

- 1941 год вызывает недоумение не только по течению военных действий. Первая военная зима оказалась голодной в тылу, потому что большая часть урожая ушла под снег. Мол, убирать его было некому – мужчин и лошадей забрали на фронт. Но уже на следующий год выращенное люди убирали оставшимися силами. Как это можно объяснить?

- Все зависело от председателей колхозов. Настоящий хозяйственник, умеющий организовать людей, мог спасти деревню от голода, партийный функционер – нет.

Войну ждали, понимали, её неизбежность, тем не менее, выступление, Молотова вызвало в народе ощущение пришибленности. По итогам сбора первого военного урожая многие председатели колхозов были наказаны за невыполнение плана госпоставок. К 1942 году таких руководителей практически не осталось. Люди смогли перестроиться на военный образ жизни - увидели, что такое немецкие войска и что они творят на советской земле. И поняли: если не работать по-фронтовому, жить придётся в рабстве или умереть в концлагере. Мощный эмоциональный подъём, позволивший мобилизовать физические и душевные силы, стал главной причиной стремительной перестройки страны.

Сельское хозяйство нашего района в конце 1942 – начале 1943 года не только достигло, но и превысило довоенные объёмы производства сельхозпродукции. Были заброшены лишь неудобья площадью до 10% от всех пахотных земель, что не отразилось на конечном результате, потому как люди использовали незадействованные резервы. Трактористка Буринской МТС Анна Поздеева в 1944 году план полевых работ выполнила более, чем на 600 %, сэкономив при этом почти тонну горючего. Поначалу она взяла на себя обязательство выполнить план за себя и своего напарника, призванного на фронт. Предложила организовать полевую базу с палаткой и буржуйкой – так экономилось время на перемещение трактора до мастерских. А производственный резерв оказался выше ожидаемого. По ее собственному признанию, она могла выполнить план на 1000 %, да помешали задержки при доставке горючего и семян.

В октябре 1942 года была учреждена Книга Почёта по сельскому хозяйству. Вот пчеловод Степанида Корепанова из колхоза «Кожило» вместо 20 кг. мёда от одной пчелосемьи получила 46,8 кг. Или шестидесятилетняя Лукерья Корепанова из колхоза «Такапи» выполнила план по уборке урожая на 200%. А конюх из колхоза им. Кирова Шарафутдин Касимов перевыполнил план выращивания коней для поставки на фронт в три раза, потому что свёл к минимуму процент выбраковки и падежа жеребят.

- Что, на ваш взгляд, кроме страха проиграть в войне и желания победить, помогало людям работать с удвоенными силами?

- Жесткая дисциплина. За пьянство на работе или первый прогул можно было получить до трёх лет исправительных работ, при повторе нарушения - отправиться на лесоповал на 5 лет. Но важнее было единение народа и чёткое руководство местных властей, которые поддерживали рационализаторские идеи по интенсификации производства. Именно так в районе в годы войны появились передвижные ремонтные бригады МТС. Так, служащие Балезинской станции в два раза сократили время на приём, обработку и отправку составов, стали инициаторами запуска составов-длинномеров, и за счёт правильного расчёта их движения научились экономить горючее и воду в пути. А рабочие леспромхоза в короткие сроки освоили выпуск шпал и стоек для шахт.

Неизданная книга

- Как правило, больший интерес она вызывает в канун праздника Победы. Поисковая работа продолжается, есть новые факты из жизни балезинцев во время войны, на основе которых подготовлена книга. Она могла бы восполнить пробелы «Книги памяти», где не отражены многие фамилии наших земляков или приведенная информация искажена. Но для её издания денег от властей мы не получили. Наверняка современные руководители боятся сравнения своей работы с работой коллег военной поры, потому что это сравнение может оказаться не в их пользу.

- Но правда о войне может быть неудобной не только для сравнения с современностью. В историческом контексте она также не всегда вызывает восторг. Нужно ли всю правду рассказывать людям?

- Боюсь, что время для всесторонней правды упущено – ветеранов не осталось, а их прежние воспоминания записаны общими фразами. Нет нюансов, составлявших будни. А они – трагические, комические – на фронте были. Не помню, кому из фронтовиков принадлежат слова о том, что героизм одних – это глупость, бездействие или предательство других. Скажем, Герой Советского Союза, наш земляк, артиллерист Афанасий Русских, будучи раненным, в одиночку в течение суток удерживал огневую позицию. Отбил 4 вражеских атаки, сжёг несколько танков и бронемашин противника, уничтожил 3 его основные точки и до 200 солдат и офицеров. Его задачей было – поддерживать огнём нашу пехоту. Но приказ пехоте дали неправильный, и она оставила позиции. Подносчик снарядов погиб, а он получил Звание Героя, но узнать об этом не успел - погиб в канун Победы на Висле.

Поступки людей во время войны не всегда могли быть красивыми. Но говорить о них надо, чтобы молодое поколение знало, что победить можно при любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах.

Досье

Олег Кондратьев родился в посёлке Балезино в 1971 г. Окончил школу рабочей молодежи и заочное отделение Глазовского пединститута. Преподавал краеведение, возглавлял Балезинский районный историко-краеведческий музей, с 2014 года работает хранителем фондов музея.

Светлана Стовбун (газета «Аргументы и факты в Удмуртии»)